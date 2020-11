Ciprian Ciucu publica contractul cadru de 400.000 de euro privind luminitele de Sarbatori din Sectorul 6

Postarea lui Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu arata luni seara ca nu va impodobi Sectorul 6 cu luminite tematice de Craciun pentru ca este "mai zgarcit cu banul public" si "de banii acestia, 500.000 de euro" sustine ca ar prefera sa asfalteze o strada sau sa construiasca o cresa sau gradinita."O ziarista (?!) apropiata de un partid politic, rau intentionata sau cu o agenda politica, a impanzit facebookul de calomnii la adresa mea cum ca nu ar exista un contract cadru pentru iluminat festiv de aproximativ 400.000 de euro (care se adauga la cel de peste 100.000 euro doar pentru Parcul Drumul Taberei).Uite ca a existat nu doar unul, ci sunt chiar doua consecutive. Pe cel curent il public acum, ca pentru ca cei care vin cu calomnii si insista dupa ce li se explica clar merita sa fie facuti de ras.Lucrurile stau asa: a existat un contract cadru pe patru ani in 2016 dar banii au fost cheltuiti mult mai repede si epuizati in 2019. Asa ca din 2019, avem inca un contract cadru pentru inca patru ani.Public aici facturile si contractul. Avem asa:- o factura din ianuarie 2020 de 1.698.927 de lei;- o factura din ianuarie 2019 de 1.230.769 lei;- o factura din inuarie 2018 de 1.369.524 lei;- o factura din inuarie 2017 de 1.056.303 lei.Oferta pe care am primit-o pentru acest an, in virtutea contractului de anul acesta, este mai mare, de 1.765.345 de lei, inclusiv TVA (aproximativ 360.000 Euro). Nu o am acum la indemana, imi va fi adusa, o voi publica imediat. Pana atunci, vedeti contractul in baza careia a fost facuta.Inca doua idei:(1) Eu mi-am facut un titlu de glorie din faptul ca nu mint. Pot sa gresesc iar daca gresesc sunt primul care o recunoaste. Daca am fost inexact, am gresit cu cca. 40k euro.(2) Am dispus publicare tuturor contractelor din primarie si de la subordonate, asa cum am promis in campanie.Astept, asa cum i-am transmis, scuze publice. Contractul curent il public la comentarii."