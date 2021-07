Circul PNL de la alegerile filialelor de sector. Acuze de frauda, imbranceli si sute de votanti aparuti peste noapte

Alegeri cu scandal

Vot cu bodyguarzi

Citu a lasat cu seen grupul de WhatsApp de la Sectorul 5

Singurele filiale liberale la care nu a fost scandal si la care candidatii au castigat fara probleme au fost organizatiile de la sectoarele 1 si 6. La Sectorul 1, Sebastian Burduja si-a reinnoit mandatul fara vreo emotie, cu aproape 85% din voturile exprimate. Oficial, Burduja il sustine pe Ludovic Orban la congresul liberalilor din toamna. De cealalta parte, la Sectorul 6, alegerile pentru sefia filialei au fost castigate de catre Ciprian Ciucu , care deocamdata nu a exprimat pe cine sustine la presedintia partidului.Conform unor surse politice citate de Ziare.Com, Ciucu este curtat atat de Ludovic Orban care i-a oferit sefia organizatiei Bucuresti, in locul Violetei Alexandru, cat si de premierul Florin Citu La filiala PNL Sector 2, fostul ministru al Educatiei Monica Anisie, cea care a si castigat alegerile, a fost acuzata de un tanar liberal ca l-ar fi zgariat, pentru ca voia sa se asigure ca se numara corect voturile."Doamna Anisie recurge la gesturi de violenta. Mi-a bagat unghia in mana pentru ca am stat foarte aproape de colegii ei", a sustinut liberalul. Fostul ministru a negat apoi incidentul.Totodata, in timpul discursurilor, Ludovic Orban si Florin Citu au avut un schimb de replici acide. Premierul l-a acuzat pe Orban de "dictatura" in PNL, in timp ce seful liberalilor i-a batut obrazul lui Anisie pentru tradarea sa si trecerea in tabara lui Citu."Monica, a venit randul meu sa te sprijin pe tine. Tu m-ai sustinut din primul moment in care mi-am anuntat candidatura si as vrea, cu permisiunea ta, sa le spun oamenilor prin ce ai trecut atunci, pentru ca ti-a fost teama sa vii la acea poza, sa vii langa mine, ti-a fost teama de repercusiuni. Asa am ajuns in Partidul National Liberal - sa-ti fie teama sa ai o optiune, sa-ti fie teama sa spui public ca vrei sa ai o optiune, optiunea ta. Asta nu este liberalism, asta e dictatura", a afirmat Florin Citu.Scandal a fost si la filiala sector 3, unde, inainte de alegeri, liberalii s-au contrat in privinta numarului real al persoanelor care au drept de vot. Concret, intre lista comunicata de Secretariatul general si cea a filialei exista o diferenta de peste 200 de membri.Concret, in filiala Sector 3 sunt 719 persoane trecute ca membri PNL, in conditiile in care in baza de date comunicata de actuala conducere a filialei se afla doar 478.De asemenea, in cadrul filialei Sector 3 s-au formulat si acuzatii privind eliminarea, abuziv si fara baze statutare a unor candidati de pe buletinele de vot si au fost sesizate grave nereguli in situatia cotizatiilor. Un candidat la o functie din biroul de conducere al PNL Sector 3 a solicitat lui Antonel Tanase acces la toate documentele financiare ale filialei care sa ateste plata cotizatiilor, dar solicitarea acestuia a ramas fara raspuns.In cele din urma, filiala a fost revendicata de catre Antonel Tanase, un apropiat al lui Ludovic Orban . In urma cu cateva saptamani, la o zi dupa ce premierul Florin Citu si-a lansat candidatura pentru sefia PNL, Antonel Tanase a lansat o serie de atacuri dure la adresa acestuia. "Cand esti cu adevarat nou, nu aduna langa tine in poza un grup de oportunisti, lichele si smecheri", sublinia Tanase.La Sectorul 4, alegerile au fost castigate de catre Pavel Popescu, sustinator al premierului, acesta obtinand 395 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, sustinut de Orban, Mihai Belu, a primit doar 201.Scrutinul nu a fost insa lipsit de incidente, o parte dintre liberali afirmand ca Ludovic Orban a fost impins de mai multi bodyguarzi, care ar fi fost adusi de catre sustinatorii lui Citu.Adrian Moraru, secretar general adjunct al PNL Bucuresti si unul dintre oamenii apropiati lui Ludovic Orban, a scris ca alegerile de la PNL Sector 4 au fost marcate de o premiera trista pentru PNL."Mi-am propus sa nu comentez alegerile interne. Dar aseara a fost o premiera. Presedintele national al partidului este imbrancit de pe scena amplasata in curtea sediului central de niste gorile cu ceafa lata platite sa faca ordine si care i-au zis sa faca pasi", a scris Adrian Moraru pe Facebook De cealalta parte, Pavel Popescu a precizat ca Ludovic Orban nu a fost imbrancit, ci unul dintre bodyguarzi a refuzat initial accesul pe scena al presedintelui PNL pentru ca nu l-a recunoscut.Conflicte au fost si la alegerile de la PNL Sector 5, organizatia in care este inscris si Florin Citu. Cu cateva zile inainte de vot, Dragos Tanasoiu, fost sef al corpului de control in Guvernul Orban si sustinator in cursa pentru sefia partidului al acestuia, a fost inregistrat de o membra PNL, in discutie aceasta insistand asupra unor sume pe care sa le primeasca inainte de votul pentru alegerile din filiala.De cealalta parte, Tanasoiu sustine ca totul este "o facatura", discutia avand, de fapt, legatura cu faptul ca femeia a fost scoasa din sectia de votare unde era membru la alegerile de anul trecut si nu a primit banii. Totodata, liberalul a afirmat intr-o declaratie pentru Hotnews.ro ca era "la bere cu baietii" si nu a inteles initial de ce insista colega de partid . In inregistrari, membra PNL face, de altfel, referire la situatia de anul trecut, intreband cati bani s-au primit atunci.Totodata, saptamana trecuta, dupa ce in urma alegerilor s-a stabilit ca Dan Meran, sustinator al lui Ludovic Orban, a castigat alegerile, grupul de WhatsApp al filialei, in care era prezent si Florin Citu, si-a schimbat denumirea. Sarbatorind rezultatul alegerilor, liberalii din tabara Orban au schimbat numele grupului din "PNL Sector 5" in "PNL Sector 5 #TeamOrban"."Pentru colegii nostri care nu stiu inca in ce filiala se gasesc, tocmai am schimbat denumirea acestui grup", a scris administratorul grupului liberal. Cateva momente mai tarziu, Florin Citu a parasit grupul de WhatsApp.