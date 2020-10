Cladirile de utilitate publica, autogarile si pietele sunt obligate sa aiba parcari pentru biciclete. Proiectul de lege a fost votat de deputati

Nerespectarea prevederilor actului normativ este sanctionata cu amenda de la 2.000 la 4.000 de lei. Legea merge la promulgare."Cladirile publice sau de utilitate publica, unitatile din invatamantul preuniversitar de stat, pietele agroalimentare, targurile, autogarile si statiile de cale ferata care deservesc trafic de calatori vor fi dotate cu structuri metalice care sa permita parcarea concomitenta a minimum 10 biciclete, cat si montarea pe perioada stationarii acestora a unor dispozitive antifurt", conform proiectului de lege.Propunerea legislativa initiata de PNL mai prevede ca "in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a normelor metodologice, autoritatile administratiei publice centrale sau locale si persoanele juridice cu capital privat sau de stat, dupa caz, vor adopta masurile".Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 la 4.000 de lei incalcarea dispozitiilor prevazute in actul normativ."Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunilor prevazute se realizeaza de personalul autorizat al agentiilor judetene pentru plati si inspectie sociala, precum si agentia pentru plati si inspectie sociala a municipiului Bucuresti, dupa caz", mai indica sursa citata.Pe 2 decembrie 2019, Senatul a adoptat proiectul, in calitate de prim for sesizat si marti decizional de Camera Deputatilor. Prin urmare, legea merge la promulgare.