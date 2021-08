PNL, val de atacuri la adresa lui Stelian Ion pe tema desființării Sectiei Speciale. „Ministrul Justiţiei nu înţelege că e la putere”

Reacția lui Stelian Ion

"Din păcate, pe zi ce trece, observ că ministrul Justiţiei nu înţelege că e la putere, că românii nu au validat prin vot o majoritate PNL - USR -PLUS - UDMR ca să audă lamentări şi scuze. Un ministru trebuie să rezolve problemele spinoase din domeniul pe care-l gestionează, că acesta este motivul pentru care a fost învestit”, a afirmat Cristian Băcanu pe Facebook Liberalul mai notează că desființarea SIIJ a fost printre promisiunile făcute „cu surle și trâmbițe de USR PLUS în campania electorală” și precizează că Stelian Ion trebuie să vină cu soluții.„Nu am niciun dubiu că Stelian Ion are cele mai bune intenţii în a reforma sistemul judiciar din România, dar remarc şi eu, la fel ca Preşedintele Iohannis, că desfiinţarea Secţiei Speciale pentru Magistraţi bate pasul pe loc şi nici legile justiţiei nu sunt gata. Trebuie găsite soluţii rapide, acestea sunt promisiunile făcute cu surle şi trâmbiţe de USR-PLUS în campania electorală. Da, nimic nu este simplu când eşti la guvernare, dar de asta eşti ministru, nu doar pentru activităţi curente. Trebuie să îţi asumi politici publice, să găseşti soluţii şi livrezi cetăţenilor care aşteaptă să vadă schimbări”, a conchis liberalul.Despre desființarea Secției Speciale a vorbit și președintele Klaus Iohannis , care a precizat într-o declarație la Comana, că sunt „multe lucruri care nu funcționează”, dând și exemplul legilor Justiției. Totodată, a subliniat că e nemulțumit de faptul că Stelian Ion nu a găsit o soluție pentru SIIJ.„Mai sunt multe lucruri care nu funcţionează. Bunăoară, SIIJ nu a fost desfiinţată, chit că toată lumea s-a lăudat că aşa va face, ministrul Justiţiei nu a găsit încă calea potrivită, legile justiţiei - nici nu există un proiect acceptat în coaliţie şi sunt şi eu nemulţumit de aceste lucru. Sunt şi alte, şi alte reforme care au fost promise şi deocamdată auzim că se întâlnesc şi se discută, deci mai este mult de lucru”, a declarat șeful Statului, citat de News.ro.Ulterior Stelian Ion a răspuns miercuri într-un mesaj postat pe Facebook atacului venit din partea șefului statului.„Atât desfiinţarea definitivă a SIIJ, şi nu încercarea de salvare a acesteia prin mutarea sediului la Parchetul General, cât şi repararea legilor justiţiei ar fi fost deja obiective îndeplinite dacă toţi partenerii din coaliţie ar fi respectat programul de guvernare şi ar fi pus preţ pe opiniile instituţiilor internaţionale - Comisia Europeană, GRECO şi Comisia de la Veneţia. Desfiinţarea SIIJ putea fi realizată încă din februarie, de când Ministerul Justiţiei a propus proiectul şi a fost aprobat şi susţinut de Guvern. Ministerul Justiţiei a transmis forma corectă, avizată favorabil şi de Comisia de la Veneţia, pe care UDMR o ignoră cu bună-ştiinţă.Criticile cred că ar trebui îndreptate înspre UDMR, nu înspre Ministerul Justiţiei. Mai mult, am propus coaliţiei şi în grupul de lucru şi alte soluţii pentru deblocarea situaţiei privind SIIJ: la cererea judecătorului sau procurorului care are calitatea de suspect sau inculpat, cauza să fie trimisă spre soluţionare la un serviciu teritorial egal în grad şi învecinat cu parchetul care efectuează urmărirea penală. Faptul că soluţiile sunt respinse sistematic, fără argumente solide, arată că nu toţi partenerii din coaliţie doresc desfiinţarea reală a SIIJ şi caută modalităţi de a menţine în viaţă această structură”, a scris Stelian Ion, miercuri pe Facebook.