Constanta, cea mai numeroasa delegatie la Congresul PNL

Presedintele filialei Constanta a Partidului National Liberal, deputatul Gheorghe Dragomir, a anuntat ca organizatia judeteana a PNL va participa la Congresul National Extraordinar, care se va organiza intre 12 si 13 ianuarie 2007, cu 37 de delegati, cea mai mai numeroasa dintre cele participante. Potrivit liderului liberal, numarul de reprezentanti la Congres a fost stabilit in cadrul ultimei Delegatii Permanente a PNL.

"Organizatia Constanta va avea cea mai numeroasa delegatie si asta datorita rezultatelor obtinute la alegerile generale, dar si a numarului mare de alesi locali, reprezentanti in Parlament", sustine Gheorghe Dragomir.

In opinia presedintelui PNL Constanta, organizarea Congresului National Extraordinar este necesara, in contextul in care "va fi adoptat un nou statut al partidului, cel actual avand cateva erori care au dus la sciziuni, certuri si neintelegeri in filiale, iar Biroul Permanent National se va transforma intr-un singur for de conducere la nivel national si presedintele partidului nu va mai fi ales impreuna cu echipa sa, ci vor fi alegeri uninominale".

Mircea Orascu

Ads