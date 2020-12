Cum a devenit functia de city manager o alta sinecura pentru cadrele de partid. Lupta pe posturi in primariile din tara

Un city manager este responsabil pentru controlul operatiunilor derulate de municipalitate si pentru implementarea masurilor adoptate de consiliul local. El actioneaza asemenea unui CEO (chief executive officer) al unei corporatii care acorda servicii de management profesionist.Managerul este subordonat consiliului local, de obicei in baza unui contract in care sunt clar evidentiate drepturile si obligatiile sale si se recomanda ca acesta sa nu fie subordonat politic.In primii ani ai profesiei, majoritatea managerilor proveneau din randul profesiilor de inginer. Astazi, fundalul si educatia tipice si preferate pentru inceputul managerului municipal este o diploma de master in administratie publica (AMP) si o experienta de cel putin cativa ani ca sef de departament in administratia locala sau ca asistent de manager de oras. Incepand cu 2005, mai mult de 60% dintre cei din profesie aveau diplome de master si doctorate.City Manager - o alta sinecura de partid Desi este recomandat ca city managerul sa fie un profesionist din administratia publica, fara legaturi cu partidele politice, functia a devenit o sinecura pentru rudele si prietenii primarilor.Mihai Chirica l-a numit pe functia de administrator public al Primariei Iasi pe cumatrul sau, Gabriel Harabagiu, membru PSD si fost viceprimar in mandatul 2016 - 2020.Harabagiu devine astfel numarul 2 in municipalitatea ieseana, conform legii primarul avand posibilitatea sa delege catre administratorul public o parte dintre atributiile sale, dar si calitatea de ordonator de credit.Cumatrul lui Chirica nu face un secret din faptul ca este membru PSD , calitatea de membru al partidului fiind mentionata de acesta chiar in declaratia de interese pe care a depus-o la registratura Primariei Iasi pe 14 decembrie.Gheorghe Surubaru este la al cincilea an de city manager in Cluj-Napoca. El a fost pus in functie dupa ce a detinut patru ani functia de viceprimar, si care la alegerile din 2016 a obtinut un nou mandat de consilier local din partea PNL In perioada in care era viceprimar, Gheorghe Surubaru a renuntat la functie dupa ce Agentia Nationala de Integritate l-a declarat incompatibil . Consilierii locali l-au ales insa din nou viceprimar, doua ore mai tarziu.Ulterior, a obtinut 100 puncte in competitia pentru functia de city manager, si a fost ales, desi nu avea niciun contracandidat.Fostul primar al Ploiestiului, Adrian Dobre (PNL) dupa ce a pierdut primaria, a fost angajat city-manager al municipiului Campina. Numirea a fost facuta de primarul Alin Moldoveanu, fost PNL, actual independent. Presa locala sustine ca numirea a fost facuta fara concurs, desi legea obliga la acest lucru.CITESTE SI: BREAKING DOCUMENT Romania inchide granitele pentru Marea Britanie, din cauza noii tulpini de coronavirus. Toate zborurile, suspendate