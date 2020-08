Cum si-a schimbat magnatul Mohammad Murad preferintele pentru primarie. Nu este Constanta, este Mangalia

In august voia la Constanta

"Multumesc Romania pentru ca de aproape 33 de ani esti casa in care am fost primit cu bratele deschise si de 28 de ani m-ai acceptat ca cetatean al tau cu drepturi si obligatii.Multumesc Mangalia pentru ca din 1995 m-ai acceptat cu primul business pe litoral, restaurantul Springtime, care functioneaza si astazi.In semn de multumire, pentru toate acestea, am acceptat provocarea lansata de colegii mei, dar si de multi investitori din statiunile Mangaliei si mai ales a multor locuitori care au trecut pragul hotelurilor din complexul Panoramic, Belvedere, Amfiteatru, de a intra in administratia locala, nu in Constanta, asa cum am anuntat initial, ci aici, in Mangalia, avand siguranta ca experinta acumulata in cei peste 25 de ani in mediul de afaceri romanesc imi vor permite sa fac din orasul-simbol una dintre cele mai importante statiuni din tara noastra si chiar de pe litoralul Marii Negre", a scris acesta pe pagina lui de Facebook. Anterior, pe 1 august, atunci cand a deschis oficial Complexul Amfiteatru - Belvedere - Panoramic din Olimp, a facut si anuntul legat de candidatura la Primaria Constanta.La inaugurarea hotelului din Olimp a participat si premierul Orban, asta desi Mohammad Murad, care este si presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, l-a criticat public pentru modul in care gestioneaza criza COVID-19 pentru hotelieri si patronii de restaurante.Potrivit G4media, in sondajele interne ale partidului, Mohammad Murad ar fi obtinut in jur de 20-22% din voturile electoratului constantean daca acesta ar fi candidat punand astfel probleme serioase candidatului sustinut de liberali, Vergil Chitac. Astfel, potrivit sursei citate, unul dintre motivele prezentei premierului Ludovic Orban la inaugurarea hotelului ar fi incercarea de a-l convinge sa renunte la candidatura.Reamintim ca Murad l-a criticat dur pe Orban, spunandu-i, printre altele, ca "nu mai stie sa faca nimic, daca nu mai e premier" si ca "n-a avut in viata lui un angajat, n-a dat un salariu". Declaratiile au fost facute de afacerist in contextul in care acesta, in calitate de reprezentant al patronatelor din turism, critica modul in care Guvernul Orban a gestionat criza segmentul Horeca, afectat puternic de pandemia de coronavirus