Demisie la vârful PMP. Ioana Constantin critică „discuțiile neasumate” cu PNL

Vicepreședintele PMP Ioana Constantin a anunțat că demisionează din această funcție, dar și din partid, ca urmare a „discuțiilor neasumate privind PNL” care au pus PMP într-o „situație inacceptabilă”.

„Mulțumesc pentru tot, PMP! A fost o mare onoare și un drum extraordinar! Demisionez astăzi din funcția de Vicepreședinte PMP, dar și din partid. Am reprezentat cu multă onoare acest partid. A fost o onoare să candidez de două ori alături de Președintele Traian Basescu și să fac o echipa exceptionala cu Eugen Tomac si Marius Pascan. (...)

Cred că declarațiile și acțiunile contradictorii din spațiul public cu privire la o eventuală apropiere a Partidului Mișcarea Populară de partide extremiste și pro-rusești cum este AUR, dar și discuțiile neasumate privind PNL au pus partidul într-o situație delicată, inacceptabilă atât în raport cu electoratul și membrii, precum și în raport cu presa și cu alte forțe politice”, a explicat Ioana Constantin pe Facebook.

Fostul vicepreședinte PMP a mai adăugat că respinge „categoric campania această de denigrare și plină de intoxicări” coordonată „chiar din interiorul partidului, un mod de a face lucrurile care nu a fost niciodată o caracteristică a PMP”.

Consiliul Național a PMP s-a întâlnit sâmbătă, 13 noiembrie, într-o ședință, la care a discutat despre o posibilă fuziune cu PNL.

Conform unui comunicat al formațiunii, PMP „a decis continuarea discuțiilor cu Partidul Național Liberal privind un proiect politic comun”. În acest sens, președintele formațiunii, Cristian Diaconescu, a declarat într-un interviu că mandatul sau la conducerea formatiunii politice este acela ca PMP sa fie „de sine statator”.

„In acest dialog, daca PNL-ul va fi in continuare interesat, vom discuta despre proiecte. (…) Cata vreme am mandatul primit de la colegii mei, PMP-ul va fi de sine statator. (…) Discutiile prealabile au fost cu domnul Florin Citu, dupa care fiecare partid si-a luat decizia in interior, nefiind o chestiune care poate fi armonizata doar la nivel individual, nici nu ar fi corect si cinstit asa ceva, iar mandatul si de la dansii si de la noi a fost acela de a avea o initiere a unui dialog privind o cooperare viitoare si in al doilea rand doua echipe de negociere care urmeaza in perioada urmatoare sa se intalneasca”, a declarat liderul PMP, duminica, la emisiunea Insider Politic, difuzata de Prima TV.

Diaconescu, despre discuțiile cu AUR

În cadrul aceluiași interviu, Cristian Diaconescu a declarat că a avut discuţii cu toţi liderii de partide şi că a discutat inclusiv cu AUR despre apartenenţa la acest „pol conservator”.

„Am discutat cu aproape toţi şefii de partide din România, cu PSD, cu AUR, cu PNL, cu USR, doar cu domnul Orban nu am discutat. AUR şi-ar dori un pol conservator, dar sunt foarte multe elemente de depăşit în discuţia cu AUR, în primul rând apartenenţa la UE. O discuţie nu reprezintă o ofertă. Am discutat şi cu Marcel Ciolacu şi a fost o discuţie interesantă. Nu e nimic să facem ştire. Eu sunt obişnuit să dialoghez. Statele civilizate, în politică, au dialogul foarte sus pe agendă”, a spus preşedintele PMP.

