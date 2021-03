Liberalul Florin Roman, critica restrictiile impuse: "Ridica mari semne de intrebare masura cu ora de inchidere a magazinelor"

"Regret ca nu am ajuns la sedinta de ieri (a conducerii PNL - n.r.). Mie nu imi plac genul acesta de intalniri politice in care domnul Arafat ia niste decizii si ne comunica noua, iar noi sa le sustinem dupa aceea in mod neconditionat. Din punctul meu de vedere, ridica mari semne de intrebare masura cu ora de inchidere a magazinelor, la ora 18.00 pentru toti cei care, de exemplu, traiesc in orasele mari.Plecam la munca cu totii dimineata, ajungem de multe ori la 18.00, la 19.00 la 20.00, in functie de program si in aceste conditii suntem pusi in situatia de a fi cumva disciplinati obligatoriu. Chestiunea asta, din punctul meu de vedere, nu merge. Domnul Arafat, daca intr-adevar isi dorea o discutie foarte serioasa cu partidele, trebuia sa ne invite inainte sa ne spuna ca astea sunt lucrurile si ne dadeam si noi un punct de vedere, pentru ca avem si noi membri in Comisiile de sanatate, specialisti, fosti ministri , fosti directori de directii de sanatate publica si ne spuneam si noi un punct de vedere", a spus Roman, la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca ar trebui sa se revina asupra restrangerii programului pentru magazine."Locuiesc chiar vizavi de un supermarket. (...) De cand s-a introdus aceasta masura constat cu ochii mei ca se creeaza acea imbulzeala, se creeaza acea aglomeratie, plus ca practic ii dam peste cap si pe cei varstnici, care de regula obisnuiesc sa vina dimineata. Lucrul asta l-am vazut si ieri si astazi. Vad zilnic acest lucru", a afirmat el.In alta ordine de idei, Florin Roman a declarat la protestele din ultimele zile impotriva restrictiilor a vazut "foarte multi interlopi"."Nu mi-a placut ce am vazut la mitinguri. Dincolo de oameni care, de buna credinta, cred ca aceste conditii sunt restrictive si au dreptul de a protesta in conditii de pandemie cu masca si pastrand distanta sociala, ceea ce nu prea a fost, am vazut, de exemplu, reprezentanti ai partidelor politice, am vazut foarte multi interlopi. De exemplu, in judetul din care vin eu, Alba, acest protest spontan era condus de unul dintre cei mai mari interlopi din istoria judetului, care in viata lui a stat mai mult in inchisoare decat in afara inchisorii", a afirmat Florin Roman.