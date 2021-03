Deputat liberal, atac dur la adresa Dianei Sosoaca: "Locul acestei femei e la spitalul de psihiatrie"

"Pe mine ma dezgusta toate meme-urile/video-urile/glumele cu senatoarea Sosoaca dansand pe Pink Floyd . Nu pot schita nici un zambet cand le vad, dimpotriva. Ma intreb de ce am devenit atat de inconstienti cu privire la aceste subiecte si cum ne putem distra pe seama lor in aceste zile.Dragilor, in timp ce aceasta descreierata instiga oamenii la nerespectarea regulilor va amintesc ca pe coridoarele spitalelor se tarasc pacienti cu tuburi de oxigen dupa ei, sectiile de ATI sunt pline si din ce in ce mai multi prieteni sau membri tineri ai familiilor noastre mor din cauza acestui nenorocit de virus chinezesc.Poate ar fi bine ca personalul medical din prima linie sa distribuie niste video-uri live din lupta pentru vietile noastre. Poate asta ne va trezi totusi la realitate.Voi cauta solutii pentru o legislatie mai aspra impotriva unor fenomene de genul Sosoaca. Locul acestei femei e la spitalul de psihiatrie. Sau cel putin nu e in Parlament.Reactivam initiativa #faranebuniinfunctiipublice", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.Sute de persoane s-au adunat sambata in Bucuresti, fara a respecta regulile impuse de autoritati, multi dintre ei fara masca, si asta in ziua in care numarul de pacienti internati la ATI a fost unul record. Protestul din Bucuresti a fost condus de senatoarea Diana Sosoaca.Cei prezenti la protest au strigat in repetate randuri "Sosoaca, presedinte !" si i-au oferit buchete de flori. Senatoarea a tinut un discurs dur in care a acuzat atat restrictiile impuse de catre guvern , dar si presa, sustinand ca din cauza banilor oferiti televiziunilor copiii nu au beneficiat de marirea alocatiilor.Intrebata daca va merge si la protestul de la Cotroceni, Diana Sosoaca a declarat ironica: "Auzi, ma intreaba daca merg la Cotroceni! Doar ca presedinte!".Pe retelele de socializare s-a viralizat apoi o inregistrare cu senatoarea Diana Sosoaca dansand pe piesa celor de la Pink Floyd "Another brick in the wall"