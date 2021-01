Deputat PNL, bolnav de COVID-19: Am traversat momente dificile din cauza infectiei cu noul coronavirus

Potrivit unui comunicat transmis de PNL Arges, Miutescu a suferit "o interventie medicala", in urma careia se simte mai bine."Am traversat momente dificile din cauza infectiei cu noul coronavirus, iar boala a fost agravata de aceasta complicatie. Partea buna este ca acum ma simt mai bine si sunt convins ca voi depasi momentul, pentru a ma intoarce la treaba. Este adevarat ca am comunicat mai putin, fiindca la ATI sunt reguli foarte stricte", a declarat Miutescu, potrivit comunicatului.El le-a transmis colegilor de partid si cetatenilor ca isi va relua in curand activitatea si va actiona pentru indeplinirea angajamentelor luate, astfel incat sa nu fie inselate asteptarile electoratului."Din nefericire, viata este compusa si din aspecte mai putin placute cum ar fi aceasta pandemie si problemele conexe. (...) Aveti grija de sanatatea dumneavoastra, pentru ca este cea mai importanta", a mai transmis Adrian Miutescu.