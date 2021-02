Deputatul liberal Mugur Cozmanciuc, trimis in judecata de DNA: "Nu am savarsit nicio infractiune. Sunt nevinovat"

Parlamentarul liberal sustine, intr-o postare pe Facebook , ca nu a savarsit nicio infractiune si este nevinovat."Am luat la cunostinta cu surprindere, din comunicatul de presa, ca procurorii DNA - Serviciul teritorial Bacau - au dispus trimiterea mea in judecata pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Nu am savarsit nicio infractiune. Sunt nevinovat.Nu comentez mai multe, dar vreau sa reamintesc ca 'aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie'. Mai inteleg ca abia de acum primesc sansa reala de a ma apara", a scris Mugur Cozmanciuc.Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii anticoruptie din Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Mugur Cozmanciuc pentru trafic de influenta.In acelasi dosar au fost deferiti justitiei Vlad Marcoci , la data faptei inginer in cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane", pentru cumparare de influenta si un administrator al unei societati comerciale, pentru instigare la cumparare de influenta.Dosarul a fost trimis spre judecare Inaltei Curti de Casatie si Justitie.