Deputatul Marius Bodea a parasit oficial grupul parlamentar al PNL. Va fi candidatul USR-PLUS la Consiliul Judetean Iasi

Bodea a informat miercuri Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca incepand cu data de 17 iunie va activa ca deputat independent. El este deputat de Iasi, ales pe listele PNL in 2016Fostul sef al organizatiei muncipale a PNL Iasi anunta recent ca se aliaza cu USR -PLUS, urmand sa beneficieze de sprijinul celor doua organizatii politice, in competitia electorala pentru presedintia Consiliului Judetean Iasi.Marius Bodea va intra in alegeri locale in tandem cu Cosette Chichirau, cea care va fi candidatul Aliantei USR PLUS pentru Primaria Iasi. PNL il va sustine pentru Primaria Iasi pe actualul primar, Mihai Chirica.