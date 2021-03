Deputatul PNL Florin Roman critica demiterea de catre prim-ministru a lui Octav Bjoza: "Parca suntem blestemati sa nu ne pretuim adevaratele valori morale"

"Octavian Bjoza nu este doar numele presedintelui fostilor detinuti politici, ci unul dintre ultimii eroi in viata ai neamului romanesc. Un adevarat << Memorial al durerii >> in carne si oase.Un om caruia regimul comunist nu i-a indoit nici coloana vertebrala, nici convingerile. Schimbarea domniei sale este o eroare. Vad ca multi arata cu degetul spre Florin Citu.Cei care au luat aceasta decizie sunt, ca de obicei, in spatele cortinei. Ei iau decizii politice si le inmaneaza, in plic, premierului. Stiu din cateva discutii cu domnul Bjoza ca nu era tocmai confortabil cu acest post, mai ales dupa ce partea de revolutionari a ramas fara sef. Dar nu-si putea abandona putinii colegi, care mai traiesc, de suferinta din temnitele comuniste!Parca suntem blestemati sa nu ne pretuim adevaratele valori morale, decat dupa ce nu le mai avem. In cazul domnului Bjoza mai e inca timp pentru cei care au negociat << sinecura >> unui erou sa revina asupra deciziei. Iertare, domnule Bjoza!", a scris Florin Roman marti pe Facebook Presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania Octav Bjoza a fost demis din functia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989."A pune in discutie dimensiunile Holocaustului si a incerca sa pui pe umerii comunitatii evreiesti aducerea comunismului in Romania este nu doar o incercare de a mistifica istoria, ci si un gest periculos pentru valorile democratice", si-a argumentat decizia seful Guvernului Florin Citu.Demiterea lui Octav Bjoza are loc dupa ce asociatia condusa de acesta a transmis in 12 martie un comunicat refertor la Legea nr. 232/2020, care aduce unele reparatii materiale copiilor fostilor detinuti politici, deportati, prizonieri.El precizeaza ca Asociatia Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania, intrata in istoria recenta sub denumirea prescurtata de AFDPR, nu este afiliata si nu se va alinia politic niciunui partid "AFDPR nu contesta existenta Holocaustului in Romania "ciuntita"! Singurul lucru care poate fi discutat consta in dimensiunile Holocaustului, cu precizarea ca o astfel de dezbatere nu ar scuza cu nimic ororile savarsite asupra etniei evreilor - si nu numai. Odata subliniate aceste chestiuni, noi, toti beneficiarii Decretului-Lege nr. 118/1990, suntem nu doar uimiti, ci chiar revoltati de faptul ca am ajuns motiv de dispute intre parlamentari . Desigur, motivele sunt concrete!", se arata in comunicat.