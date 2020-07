Deputatul PNL Marius Bodea s-a inscris oficial in USR

Deputatul Marius Bodea, care a demisionat din PNL dupa cooptarea edilului Mihai Chirica in randul liberalilor, a anuntat marti ca este "oficial membru al Uniunii Salvati Romania"."Am ales USR dupa ce liderii partidului in care m-am format si-au tradat la modul cel mai sfidator principiile prin racolarea pesedistului Mihai Chirica si a mafiei din jurul lui. Nu am putut accepta acest compromis pentru ca ar fi insemnat sa imi incalc propriile principii si valori, ar fi insemnat sa ii tradez, la randul meu, pe toti colegii si pe toti iesenii care si-au pus speranta in mine. Am ales sa fiu membru USR pentru ca aceasta este alternativa reala la PSD si la tot ceea ce intelegem noi prin pesedism", a declarat deputatul Marius Bodea.La randul sau, liderul USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau a declarat ca alaturi de Marius Bodea s-au mai inscris in USR doi fosti consilieri liberali, Etienne Ignat si Razvan Timofciuc.Deputatul Cosette Chichirau, candidatul USR-PLUS la primaria Iasi, a precizat ca obiectivul Aliantei USR-PLUS este "eliberarea administratiei Iasiului de mafii si cumetrii"."Pentru a ne atinge obiectivul, avem nevoie de toate fortele curate din societate si din politica, care au luptat in ultimii ani impotriva mafiilor din jurul Primariei si Consiliului Judetean Iasi. Alaturarea lui Marius Bodea si a consilierilor locali Etienne Ignat si Razvan Timofciuc ne duce mai aproape de unificarea tuturor fortelor reformatoare din Iasi", a declarat Cosette Chichirau, presedinte USR Iasi.Partidul Impreuna Pentru Moldova, cu care USR-PLUS a negociat in ultimele luni o posibila alianta, a anuntat ca va avea candidatI proprii atat la Primaria Iasi, cat si la Consiliul Judetean.