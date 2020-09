Disputa politica inceputa pe Facebook, dintre un sustinator Pro Romania si un simpatizant PNL, s-a terminat cu bataie la magazinul din sat

Sustinatorul PRO Romania a povestit ca cearta a inceput de la o postare de a sa care continea un mesaj favorabil candidatei Pro Romania la primaria localitatii."Au intrat contracandidatii, sustinatorii primarului PNL, Eduard Dziminschi. M-au jignit si mi-am amenintat familia. Ne-au spus ca ne omoara de la mic la mare. Am incercat sa vorbesc frumos cu ei. Apoi, le-am spus sa ne intalnim si vorbim", a declarat tanarul.A doua zis, sustinatorul Pro Romania s-a intalnit cu simpatizantul PNL."Cand am intrat, i-am spus sa iasa din magazin ca sa clarificam niste lucruri. El a spus ca nu vine si mi-a spus sa vin eu la el la masa. Am mers la el si am inceput sa vorbesc, l-am intrebat de unde stie toate lucrurile urate pe care mi le-a spus despre familia mea. El s-a manifestat agresiv, s-a ridicat de la masa. I-am cerut socoteala. I-am spus ca nu ma duc la Politie, dar sa-mi spuna ce are cu familia mea. El avea sticla de bere in mana. La un moment dat mi-a dat cu sticla in cap", sustine barbatul.Bogdan Pascariu, fanul lui Victor Ponta , a fost la spital, unde a primit ingrijiri medicale, a fost cusut, dupa care s-a dus sa-si scoata un certificat medico-legal.Presupusul agresor, fanului lui Orban, Ionut Turenschi, sustine ca nu l-a lovit cu sticla in cap si ca el este victima in tot acest conflict pentru ca Pascariu l-ar fi curentat cu un dispozitiv de electrosocuri.Inspectoratul de Politie Suceava a deschis un dosar penal pe numele lui Ionut Turenschi pentru "loviri si alte violente".