DOCUMENT Deputatul PNL Gigel Stirbu, proiect pentru restrictionarea posibilitatii de a vota cu viza de flotant. Cine este vizat

Modificarile propuse de deputatul liberal

Prevenirea "turismului electoral" si a "distorsionarii" rezultatului alegerilor

Astfel, potrivit proiectului anuntat de deputatul liberal, persoanele care si-au stabilit resedinta intr-o localitate cu mai putin de un an inaintea alegerilor, nu vor putea vota decat acolo unde au domiciliul, adica in localitatea din care au plecat.De asemenea, Gigel Stirbu vizeaza si modificarea actului normativ privind evidenta , resedinta si domiciliul persoanelor, in sensul obligarii celor cu viza de flotant sa mearga la politie din trei in trei luni pentru a confirma ca locuiesc la adresa respectiva , dar si sa declare pe proprie raspundere ca stau in respectiva locatie mai mult de 15 zile pe luna.Nu in ultimul rand, proprietarul unei locuinte nu va putea permite la mai mult de doua persoane sa isi stabileasca resedinta acolo, scrie G4media.ro La legea alegerilor locale (115/2015):Dupa alineatul (4) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alin. (4l) cu urmatorul cuprins:"(4l) Persoanele care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala de mai putin de un an de zile inaintea datei scrutinului isi vor putea exercita dreptul de vot doar in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care isi au domiciliul. In acest caz, cetatenii vor vota pe lista suplimentara".La legea alegerilor parlamentare (208/2015):Dupa alineatul (5) al articolului 83 se introduce un nou alineat, alin. (6) cu urmatorul cuprins:"Art 83-(6) Persoanele care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala de mai putin de un an de zile inaintea datei scrutinului isi vor putea exercita dreptul de vot doar in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care isi au domiciliul. In acest caz, cetatenii vor vota pe lista suplimentara."La actul normativ privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani (OUG 97/2005):La articolul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:"Art. 31. (2) Mentiunea privind stabilirea resedintei se acorda pentru perioada solicitata, care nu poate fi mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cat persoana locuieste in mod efectiv la adresa declarata ca resedinta. Trimestrial, persoana care a solicitat acordarea resedintei este obligata sa reconfirme adresa declarata ca resedinta, printr-o declaratie pe proprie raspundere care poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita inscrierea unei noi mentiuni privind stabilirea resedintei".La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:"Art.32. - (1) Pentru inscrierea resedintei solicitantul va completa cererea pentru stabilirea resedintei, pe care o va depune impreuna cu actul sau de identitate si cu o declaratie pe proprie raspundere prin care declara ca locuieste in respectiva locatie mai mult de 15 zile pe luna".Dupa alineatul (1) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alin. (1l) cu urmatorul cuprins:"Art.32. - (11) La inscrierea resedintei gazduitorul, persoana fizica sau persoana juridica, va completa o declaratie pe proprie raspundere ca la respectiva adresa nu au resedinta mai mult de doua persoane care nu apartin aceleiasi familii. Daca la adresa respectiva sunt inscrise cel putin 2 mentiuni de resedinta valabile se va proceda la informarea structurii locale a politiei nationale, in vederea efectuarii verificarilor in teren, din care sa rezulte daca solicitantii locuiesc efectiv la adresa declarata".Deputatul liberal sustine ca prin aceste modificari se va ajunge la prevenirea "turismului electoral" si a "distorsionarii" rezultatului alegerilor."Prin prezenta initiativa legislativa, propunem modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor si actele de identitate ale cetatenilor romani, in sensul prevenirii "turismului electoral" si "distorsionarii" rezultatului alegerilor.In urma unei analize facute pe 200 de localitati unde s-a observat o migratie suspecta la alegerile locale din anii 2016 si 2020, ocazie cu care s-a constatat ca numarul de vize de flotant a fost de 20.000, evident, aproape toate emise in preajma alegerilor, in timp ce in anii fara alegeri, numarul maxim de vize de flotant care au fost emise in aceste 200 de localitati pe care le-am studiat a fost de 2.000, adica de 10 ori mai putin. Concret, a fost obtinuta viza de flotant doar pentru a-l vota pe primar. Sunt oameni care isi fac viza de flotant cu 3, 4, 5 zile inainte, o saptamana sau cu o luna inainte de ziua alegerilor, Apoi, isi exercita dreptul constitutional de a vota acolo, iar patru ani de zile nu mai calca prin acea localitate", se arata in expunerea de motive a propunerii.

