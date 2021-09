Pe cine a delegat Florin Cîțu să negocieze formarea unei noi majorități în parlament: „PNL și-a asumat guvernarea într-un moment dificil și nu dă înapoi”

Biroul Executiv al PNL a decis în urma ședinței de marți, 28 septembrie, formarea a două echipe de negociere pentru păstrarea majorității în parlament.

Printre cei desemnați se regăsesc și Lucian Bode și Marcel Vela.

Președintele PNL a anunțat marți, 28 septembrie, că s-a discutat despre cele două echipe.

„S-au format echipe de negocieri la Camera Deputaților și la Senat pentru păstrarea majorității în Parlamentul României”, a precizat Cîțu.

Premierul a adăugat apoi că PNL „este un partid responsabil” și că formațiunea sa „și-a asumat guvernarea într-un moment dificil și nu dă înapoi”.

Potrivit unor surse politice, cele două echipe de negociere sunt următoarele:

Camera Deputaților: Lucian Bode, Raluca Turcan, Dan Vîlceanu, Florin Roman, Virgil Popescu și Gigel Știrbu

Senat: Alina Gorghiu, Daniel Fenechiu, Marcel Vela, Monica Anisie și Nicolae Ciucă

Tot ieri, Florin Cîţu a declarat că în continuarea PNL îi aşteaptă pe cei de la USR PLUS la masa discuţiile, însă atunci când aceştia vor vota o moţiune de cenzură alături de PSD sau AUR, atunci liberalii nu vor mai negocia cu ei. Preşedintele formaţiunii a adăugat că PNL rămâne ferm în susţinerea preşedintelui Klaus Iohannis şi a şefului Guvernului.

„Îi continuare aşteptăm partenerii de la USR PLUS să discutăm şi să mergem cu această coaliţie mai departe, dar vom trage linie. În momentul în care cei de la USR PLUS vor vota o moţiune de cenzură alături de PSD sau AUR, în acel moment PNL nu va mai negocia cu cei de la USR PLUS. Acestea au fost discuţiile”, a afirmat Florin Cîţu, la finalul BEX al PNL de marţi.

