Emil Boc, despre scandalul arestării în SUA a premierului Cîțu. ”Nu știa că va intra în politică. Ceva ce ai făcut acum 20 de ani nu afectează actul de guvernare”

„Îl susţin pe premierul Cîţu ca şi candidat la preşedinţia PNL , cât şi ca premier, pentru că este un premier eficient. Uitaţi-vă la creşterea economică record de 13%, pe care o are România, care trebuie să se resimtă cât mai repede în buzunarele românilor.De la creşterea economică şi până când va fi resimţită este o perioadă de timp. Ea va fi urmată şi de creşterea puterii de cumpărare a românilor”, a spus Boc, la o emisiune radio, conform Ştiri de Cluj Despre dezvăluirile legate de trecutul premierului, Boc a spus că ”trece botezul focului, prin ceea ce se întâmplă acum. Când intri în politica mare te aștepți să afli lucruri, pe care nici nu le-ai visat, altele le-ai făcut, dar le-ai uitat, de altele îți pare rău. Asta este democrația. Când începi să contezi, ești atacat. Aceste atacuri sunt semnalul că el contează, că e puternic și că va câștiga competiția. Nu îl ataci pe unul care nu e puternic, ci pe unul care știi că are șanse de câștig.Ceva ce ai făcut acum 20 de ani nu afectează actul de guvernare. Nu are probleme de legalitate, penală cu privire la îndeplinirea mandatului.Este moral ce a făcut? Evident că omul a regretat ce a făcut. Nu era în politică la acel moment, nu știa că va intra în politică”, a mai adăugat primarul Clujului, unul dintre cei mai vocali susținători ai premierului.Sociologul Claudiu Tufiș a arătat într-un grafic publicat pe pagina personală de Facebook cât înseamnă alcoolemia cu care acum 20 de ani premierul Florin Cîțu era prins de către poliția din Statele Unite