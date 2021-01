Filialele PNL si-au tras la sorti functiile guvernamentale. Cum a ajuns Violeta Vijulie secretar de stat in Ministerul Educatiei

"Eu sunt prim-vicepresedinte la PNL Sector 3 si aceasta este filiala care ma sustine, pentru ca la tragerea posturilor intre filiale pozitia de secretar de stat pe fonduri europene de la Ministerul Educatiei a revenit filialei Sector 3", a afirmat Violeta Vijulie, pentru Edupedu.ro. Intrebata daca tragerea la sorti este ceea ce o recomanda pentru postul de secretar de stat in Ministerul Educatiei, Vijulie a raspuns ca "aceasta este modalitatea in care a revenit acest post la PNL.Ce ma recomanda pe mine este ca am lucrat pe fonduri europene si faptul ca in cateva luni la conducerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici eu am reusit sa fac rost de fonduri europene pentru prevederi din codul administrativ pentru care nu era alocat buget, in situatia in care toate liniile de finantare erau inchise"."Desi nu am ajuns inca in institutie, am inceput sa fac o lista cu toate sursele de finantare de care ar putea sa beneficieze educatia prin intermediul Ministerului si aceste fonduri trebuie indreptate catre copiii care au probleme cu participarea la scoala din cauza saraciei, catre copiii supradotati, catre pregatirea profesorilor, catre infrastructura educationala - nu ma refer numai la cladiri, pentru ca de cladiri s-au ocupat in general primariile, ci de infrastructura de material didactic din interiorul scolii.Trebuie sa trecem la scoala multimedia, scoala digitala prin care sa aducem foarte multe cunostinte intr-un format mult mai prietenos pentru elevi. Si ne trebuie bani si pentru infrastructura, si pentru pregatirea profesorilor si pentru copii sa participe la scoala", a afirmat Vijulie.Vijulie trece la Ministerul Educatiei si pentru ca sefia Agentiei Nationale a Functionarilor Publici ar fi fost "ceruta" de USR , potrivit sursei citate. Liberala a negat si faptul ca ar fi fost sustinuta pentru functia de secretar de stat de Costel Alexe , presedintele Consiliului Judetean Iasi, cercetat penal de DNA.