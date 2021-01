Florin Roman: 2021 este anul Congresului si in PNL. Pierderea alegerilor a involburat apele in partid

"Romania anului 2021 inseamna inca suferinta, desi liderii politici incearca sa imprime speranta si incredere. A inceput vaccinarea dar pandemia nu a trecut. Criza economica isi arata coltii, iar politicienii se gandesc mai mult la propriile interese, decat la agenda cetateanului", sustine Florin Roman, duminica seara, intr-o postare pe Facebook El adauga ca intrarea in Parlament a unor "partide extremiste" arata "esecul unei clase politice incremenita in trecut, dar si esecul sistemului educational, de ani de zile"."Atunci cand vezi ca George Simion este cel mai urmarit politician on line al Romaniei realizezi ca sunt tot mai multi cei care pot fi manipulati. Fenomenul AUR ar trebui sa-i puna serios pe ganduri pe cei care ii ignora!", afirma Roman.El spune ca 2021 este anul Congresului si in PNL."Pierderea alegerilor a involburat apele in partid. Guvernul Citu are o misiune grea. Cea mai dificila lupta va fi cea din interiorul guvernului, unde USR lupta cu "garda pretoriana" a lui Barna si Ciolos. In parlament se anunta o lupta pe viata si pe moarte cu un PSD care stie sa faca opozitie la baioneta, cu un AUR deja periculos, iar PNL e luat la tinta de toti "partenerii" politici. E nevoie ca de aer, de lideri puternici, de o noua improspatare a imaginii partidului, pentru ca lupta pentru 2024 a inceput deja!", considera Florin Roman.CITESTE SI: Scandal la Antena 3 intre actorul Mihaescu, deputatul Bulai si jurnalistul Curea: "Du-te, ba, dispari! Ce bagabonteala! Vai steaua voastra de comunisti!"