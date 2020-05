Florin Roman: PNL a iesit cu motoarele turate de la intalnirea cu presedintele Iohannis

Ziare.

"PNL a iesit cu motoarele turate de la aceasta intalnire, cu o echipa puternica, unita si consolidata in jurul lui Ludovic Orban / deci nu a fost nicio intalnire cu cutitele pe masa cum spun unii, e drept ca am servit o cafea si o apa plata!, intrucat suntem foarte multumiti de modul in care ministrii liberali au reactionat in aceasta perioada dificila/ deci nu pleaca nimeni, nu vine nimeni, iar ministrii isi fac datoria cat mai bine omeneste posibil", a scris Florin Roman, pe pagina sa de Facebook El sustine ca, "in cateva zile, guvernul liberal prezinta un amplu program de revigorare a economiei romanesti, bazat pe investitii si pe sprijinirea masiva a sectorului privat"."Vesti bune pentru romani: scade numarul cazurilor grave de COVID din sectiile ATI, dar si numarul bolnavilor. In schimb, creste numarul celor care se vindeca. Suntem pe drumul cel bun,Din punct de vedere economic,in trimestrul I. Veniturile colectate in aprilie si mai sunt mai bune ca cele de anul trecut, din perioada similara. Cuvantul de ordine insa ramane prudenta!In cateva zile, guvernul liberal prezinta un, bazat pe investitii si pe sprijinirea masiva a sectorului privat.In final, am o veste proasta si pentru", conchide liderul deputatilor PNL.Presedintele Klaus Iohannis a avut marti o intalnire informala cu mai multi lideri ai PNL, printre care si liderul partidului, Ludovic Orban , la o vila de protocol din Bucuresti.