Deputat PNL: "Sper ca finalul de an sa le dea minte celor care au renuntat cu atata usurinta la un profesionist desavarsit ca Marcel Bolos si sa il vedem in Guvernul Citu"

Critici si acuzatii

"Marcel Bolos a fost, sincer sa fiu si fara sa se supere alti colegi, ministrul care ne-a salvat din punct de vedere economic, in timpul pandemiei, prin banii europeni pe care a reusit sa-i atraga!A salvat sute de milioane de la dezangajare pentru Romania si a adus miliarde de euro, bani noi, intr-o perioada de criza", a afirmat Florin Roman, miercuri, intr-o postare pe Facebook Deputatul PNL afirma ca Bolos a fost "preferatul" sau in guvernul trecut."Un ardelean serios, modest si eficient! Nu a fost o vedeta, a stat cu modestie la locul lui. Daca in cazul Violetei Alexandru am pierdut noi ca PNL un ministru bun, dar am castigat un parlamentar grozav, lui Marcel Bolos i-a fost refuzata aceasta sansa.O merita din plin! Sper ca finalul de an sa le dea minte celor care au renuntat cu atata usurinta la un profesionist desavarsit ca Marcel Bolos si sa il vedem in Guvernul Citu! Romania are nevoie de el! Multumim domnule Bolos pentru cum v-ati slujit tara in pandemie!", a mai scris Roman.Florin Roman a avut mai multe postari pe Facebook, in ultimele zile, in care a vorbit despre fosti ministri Astfel, el a criticat faptul ca fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru si fostul ministru de Interne Marcel Vela nu au fost invitati, in mod simbolic, la debutul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. "Un simplu multumesc pentru ce au facut in timpul pandemiei era suficient. In schimb l-au invitat pe controversatul deputat PSD , Streinu Cercel!", a scris Roman.Deputatul PNL Florin Roman a afirmat ca Violeta Alexandru a fost unul dintre cei mai buni ministri din Guvernul PNL, aratand ca nu intelege de ce a fost schimbata din functia de ministru al Muncii, dupa ce a "mostenit" peste 19.000 de dosare nesolutionate si "le-a adus la zero, intr-un an"."Politic, Violeta poarta tinicheaua unui loc 3 pe Bucuresti, dar aici, practic a cazut victima celor care au negociat prost pentru PNL pe Capitala, asa cum au facut si cu structura noului guvern , unde din pacate, din toti asii, noi nu am tras nici unul", sustinea Roman.In sedinta Biroul Politic National al PNL de saptamana trecuta, prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan , dar si Florin Roman l-au acuzat pe Ludovic Orban ca a cedat ministere importante doar pentru a-si asigura presedintia Camerei Deputatilor. Rares Bogdan a reprosat cedarea Ministerului Dezvoltarii, iar Roman l-a acuzat pe Orban ca incearca sa-l intimideze si l-a amenintat ca va face turul Romaniei pentru a le spune primarilor ca a vandut partidul pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor.