Fostul lider al PNL Iasi este candidatul Aliantei USR-PLUS la sefia CJ Iasi: Electorul liberal a fost tradat de racolarea imorala si sfidatoare a pesedistului Chirica

Se va inscrie in USR

Chichirau: Este inceputul unificarii

Filialele iesene USR si PLUS au finalizat negocierile pentru desemnarea candidatilor comuni ai Aliantei la Primaria municipiului Iasi si la sefia Consiliul Judetean, au anuntat, joi seara, liderii celor doua organizatii, Cosette Chichirau, respectiv Monica Berescu.Candidatul Aliantei USR-PLUS la Primaria municipiului ramane liderul USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau, in timp ce la presedintia Consiliului Judetean va candida deputatul Marius Bodea, fost lider al organizatiei municipale PNL. El a demisionat din acest partid in luna martie, dupa intrarea primarului de Iasi, Mihai Chirica, in PNL.Marius Bodea se va inscrie in USR, el fiind in prezent deputat independent."Propunerea Aliantei USR-PLUS de a candida pentru presedintia Consiliului Judetean Iasi ma onoreaza. Am facut parte timp de 22 ani din PNL, insa electorul liberal din Iasi a fost tradat de racolarea imorala si sfidatoare a pesedistului Mihai Chirica. PNL Iasi s-a pesedizat.Acum, electoratul liberal, care isi doreste competenta, integritate si viziune in administratia publica are o alternativa serioasa la Primarie si CJ. O sustin pe Cosette cu toata forta sa castige primaria pentru scapa orasul de coruptia si trancaneala sterila a PSD -Chirica", sustine intr-un comunicat de presa deputatul Marius Bodea.La randul sau, liderul USR Iasi, Cosette Chichirau, afirma ca "este inceputul unificarii tuturor fortelor care vor moderniza Iasiul in urmatorii ani"."Facem apel catre societatea civila si catre cetatenii care isi doresc ca Iasiul sa iasa din umbra incompetentei si a intereselor mafiote sa vina alaturi de noi", spune Cosette Chichirau.Liderul PLUS Iasi, Monica Berescu, adauga ca "avem datoria sa renuntam la orgolii in fata electoratului si sa construim o alternativa reala pentru clasa politica actuala".