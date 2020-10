Fostul prefect de Galati, Gabriel Avramescu, numit consilier de stat la Cancelaria premierului si presedinte interimar al PNL Buzau

Decizia a fost deja publicata in Monitorul Oficial nr. 925, buzoianul Gabriel Ioan Avramescu devenind consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-ministrului.Din noua postura, fostul prefect de Galati se poate ocupa si de reconstructia filialei PNL Buzau, in fruntea careia a fost numit cu titlu interimar, cel mai probabil pana anul viitor, cand vor fi organizate alegeri.In sedinta de Guvern de joi seara, Gabriel Avramescu a fost eliberat din functia de prefect al judetului Galati, pe care o ocupa din decembrie 2019. In locul sau a fost numit subprefectul Eugen Hristache.Dupa ce a fost eliberat din functia de prefect, Avramescu a fost numit presedinte interimar al PNL Buzau, el urmand a se ocupa de filiala judeteana ramasa fara presedinte dupa demisia lui Cristi Romanescu.Imediat dupa alegeri, Romanescu si-a dat demisia din fruntea PNL Buzau din cauza rezultatelor slabe obtinute de organizatia buzoiana la alegerile locale.La scrutinul din 27 septembrie, PNL Buzau a obtinut 10 primarii din totalul de 87, in timp ce candidatul PNL la Primaria Buzau, dr. Adrian Zoican, s-a clasat pe locul doi, dar avand un scor electoral de 10 ori mai mic decat candidatul PSD , primarul Constantin Toma.