Dominic Fritz acuza PNL ca tergiverseaza incheierea unei aliante locale la Timisoara: "Vin cu tot felul de artificii politicianiste cand suntem intr-o situatie dramatica"

Fritz sustine ca o decizie pentru formarea unei majoritati in consiliul local nu mai poate fi tergiversata pe motive electorale in actualul context dramatic al pandemiei."Alin Nica a inceput sa ma atace prin presa si pe Facebook, desi conveniseram ca ne abtinem de la declaratii publice pana la incheierea negocierilor.Ma acuza ca am convocat Consiliul Local pentru luni. Sunt surprins de surprinderea lui Alin Nica, pentru ca i-am spus cu subiect si predicat ca voi convoca o sedinta in momentul in care mandatele celor doi supleanti sunt validate definitiv. Deci nici o surpriza! Am jucat mereu cu cartile pe fata, chit ca unii interpreteaza asta ca slabiciune. Eu cred ca adevarul si cinstea sunt cele mai puternice arme, chiar si in politica. Da, vreau sa pun odata in aplicare ceea ce au decis timisorenii in alegeri, in urma cu aproape 2 luni.E complet iresponsabil sa mai amani prima sedinta a Consiliului Local Timisoara si alegerea viceprimarilor cand rata de infectare din ultimele doua saptamani a ajuns la aproape 8 la mie in oras. Nu e doar Covid-19, mai sunt urgente de rezolvat, mari, precum Colterm, iar Primaria are datoria sa inceapa sa ofere oamenilor servicii publice de calitate: curatenie, trotuare, sa repornim proiectul Capitala Culturala. Timisorenii asteapta solutii si sa dam drumul la treaba cu toate motoarele pornite. Primaria unui oras ca Timisoara nu poate functiona cu doar o treime din echipa executiva prevazuta de lege Miercuri dupa-amiaza ne-am intalnit cu PNL sa continuam negocierile pentru a avea la Timisoara si Timis majoritati stabile. Votul din 27 septembrie duce natural la solutia unor majoritati de dreapta USR PLUS - PNL cu cate un viceprimar si un vicepresedinte la Consiliul Judetean de la fiecare partid . Este solutia fireasca si e de neinteles de ce Alin Nica o tergiverseaza cu tot felul de artificii politicianiste cand suntem intr-o situatie dramatica din cauza epidemiei si efectelor ei asupra vietii oamenilor.Nu stiu ce calcule politice si-a facut, dar nu ne permitem sa tinem un oras si un judet in blocaj politic pentru ca un om nu s-a hotarat, o luna dupa inceperea negocierilor, ce vrea sa faca, fie el si presedintele interimar al PNL Timis si presedinte al CJ.Inteleg ca e campanie electorala pentru parlament . Dar localele au trecut de mult. Oamenii ne-au votat si la Timisoara si la Timis sa cooperam si sa gasim solutii.Fac un apel la responsabilitate din partea tuturor consilierilor alesi in Consiliul Local Timisoara, din toate partidele, PNL, PSD si Pro Romania, sa incepem sa lucram impreuna pentru iesirea cu bine din criza asta, acum", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebok.