Gheorghe Falca, vicepresedinte PNL: "Nu e nevoie ca Ludovic Orban sa-si dea demisia, vom avea congres la toamna"

Gheorghe Falca estimeaza ca scandalul din PNL se va incheia in cateva zile."Punctul de vedere al prim-vicepresedintelui PNL se va discuta, posibil, in interiorul partidului, dar niciodata in exteriorul partidului (...). Eu cred ca in PNL acest subiect se va inchide in trei zile, pentru ca suntem oameni responsabili si stim ce trebuie sa facem in urmatorii ani", afirma vicepresedintele PNL, la RFI. Acesta considera ca Ludovic Orban ar trebui tratat ca un politician responsabil."Domnul Orban a fost unul dintre cei mai responsabili oameni politici, a reusit sa dea jos un Guvern Dancila intr-un moment greu pentru Romania, apoi si-a asumat o guvernare cand mai toti fugeau de la guvernare, in momentul in care a venit aceasta criza a pandemiei. Anul 2020 a fost unul dintre cei mai grei ani pentru acest glob, iar Guvernul Orban a inchis pozitiv anul, cu sperante foarte mari pentru 2021.De aceea, astazi, Ludovic Orban trebuie sa fie tratat ca un om politic responsabil si care va avea si o responsabilitate majora pentru urmatorii patru ani, din pozitia de presedinte al Camerei Deputatilor".Gheorghe Falca e de parere ca Ludovic Orban nu ar trebui sa-si dea demisia."Eu nu mi-as dori, personal, pentru ca noi o sa avem posibil in toamna un Congres si eu cred ca nu este nevoie sa faca astazi un astfel de gest, ci in cadrul Congresului, cei care vor fi responsabili si o sa-si asume atat o candidatura pentru functia de presedinte, de prim-vicepresedinte, atunci partidul va intra in logica unei competitii interne (...).Eu cred ca in acest moment, domnul Orban impreuna cu echipa PNL are responsabilitatea sa sprijine legislativ aceasta guvernare," conchide Gheorghe Falca.