Iohannis raspunde acuzatiilor de partizanat politic: Constitutia spune ca presedintele nu poate fi membru al unui partid, dar nu spune ca presedintele trebuie sa fie mut

"Nu stiu de unde ati scos-o asta cu echidistanta politica. Cunosc foarte bine Constitutia. Presedintele nu trebuie sa fie membru de partid, dar presedintele nu trebuie sa fie mut. Cred ca trebuie sa isi spuna opinia. Am facut intr-adevar afirmatii de apreciere la activitatea PNL care s-a zbatut foarte tare, cu toate ca e pandemie, criza economica. Ca nu le-a miscat pe toate? E foarte adevarat, mai ales ca a avut frana PSD din Parlament. Stiti vorba romanului - numai cine nu munceste, nu greseste. Cred ca romanii se asteapta sa le spun lucrurile acestea. Cum va asteptati sa stau sa ma uit la Luna sau la Soare si sa nu spun lucrurile. Eu veghez la buna functionare a statului in care sunt partide, autoritati si PSD tot a guvernat prost si PNL tot s-a straduit foarte tare", a declarat Iohannis.Presedintele a lansat in repetate randuri atacuri dure la adresa PSD, elogiind in egala masura prestatia PNL la guvernare si mai ales in contextul pandemiei, cel mai dur atac fiind lansat marti, ceea ce i-a atras acuzatii de partizanat politic, precum si o sesizare depusa la CNA de social-democrati.