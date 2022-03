Jocuri in jurul uninominalului

Modificarea legii electorale pare a pluti in aer. PD-L si PSD au inceput sa-si uneasca eforturile, punctual, pentru acest demers, care ar avantaja ambele partide.

Si PD-L, si PSD au pierdut din cauza redistribuirii a zeci de mandate de parlamentari in colegiile unde reprezentantii lor au castigat lupta, dar au obtinut sub 50% din voturi.

Democrat-liberalii au avut, de exemplu, peste 30 de astfel de cazuri. Iar PSD, care a obtinut in 2008 cel mai mare numar de voturi, a ajuns sa aiba mai putini parlamentari decat PD-L.

Dupa putin timp, Curtea Constitutionala, in motivarea cazului Cernea, aproape ca a dat un verdict de neconstitutionalitate actualei forme a uninominalului. Judecatorii CCR spun ca "se impune o reconsiderare" a legii electorale pana la viitoarele alegeri, criticand aspru si pragul electoral, si sistemul redistribuirii.

Straniu este ca in urma cu doi ani, CCR binecuvanta redistribuirea, respingand o contestatie formulata tocmai pe aceasta tema. Diferenta, lasa sa se inteleaga magistratii, ar fi intentia actuala de "rationalizare a Parlamentului".

Si pentru cine nu a inteles inca destul de clar mesajul, judecatorul CCR Ion Predescu a facut o declaratie pe deplin edificatoare.

"Nefiind sesizata si neputandu-se sesiza din oficiu si nici extinde sesizarea, legea (electorala n.r.) a ramas ca atare. Si efectele se vad. Toata lumea vede ca de pe locul trei, a trecut peste doi si unu si a luat mandat, de pe locul doi a trecut pe unu si a luat mandatul (...) Cu 18% voturi, cand treci peste locul doi cu 30% voturi, si peste locul unu cu 40% din voturi, sigur ca nu esti reprezentativ ca sa obtii mandatul, sau daca il obtii sigur sa nu ai reprezentativitate".

Asadar, un judecator al Curtii Constitutionale confirma ca, de exemplu, liberalii Crin Antonescu, Bogdan Olteanu, Ludovic Orban, Alina Gorghiu, Diana Tusa, Ioan Ghise si Puiu Hasotti sunt nereprezentativi.

Alegerea exemplului PNL nu este intamplatoare pentru ca acest partid a dorit actuala forma a uninominalului si a fost beneficiarul ei net. Numarul liberalilor care si-au castigat colegiile in 2008 a fost extrem de mic, asa ca insusi statutul parlamentar al partidului ar fi fost pus sub semnul intrebarii fara acest artificiu.

Adevarul este ca formula mutanta a uninominalului romanesc este fara pereche. In Europa exista votul uninominal majoritar intr-un tur de scrutin (candidatul cu cele mai multe voturi ia mandatul, de exemplu in Marea Britanie) sau in doua tururi de scrutin (daca nimeni nu ia peste 50% din voturi, primii doi clasati disputa turul al doilea, de exemplu in Franta).

In Germania sistemul este mixt, dar acolo alegatorul intra in cabina de vot cu doua buletine: unul cu candidati individuali, unul cu liste de partid.

Castigatorii colegiilor merg in Parlament fara discutie, iar locurile rezervate din start si in numar fix scrutinului de lista se ocupa in functie de ierarhia listelor. Lucrurile nu se amesteca, niciun invigator nu ramane pe dinafara, niciun invins nu devine parlamentar.

Desi e logica si necesara, modificarea legii electorale nu este catusi de putin certa. Ea depinde foarte mult de rezultatele celor doua congrese care urmeaza in perioada imediat urmatoare, al PSD si al PNL.

Mai precis, de felul in care vor vedea colaborarea reciproc avantajoasa viitoarele conduceri ale cele doua partide.

Deocamdata PSD nu a raspuns ofertei PD-L. Daca echipa Geoana isi pastreaza pozitiile, liberalii pot sta linistiti. Legea va ramane cum este, pentru ca pentru acesti lideri ai PSD interesul personal este mai important decat cel de partid. Daca se va impune echipa Diaconescu-Mitrea, PNL va avea toate motivele sa intre in fibrilatii pentru ca se va deschide calea colaborarii celor doua partide interesate sa schimbe legea.

Miron Mitrea a inclus, de altfel, aceasta prioritate in discursul sau de la Consiliul National. Sigur, nici dl. Mitrea nu este animat de inalte aspiratii patriotice, insa schimbarea sistemului de vot ar zgudui puternic aripa Geoana si multi reprezentanti ai acesteia ar ramane fara colegi si mandat.

Adrian Nastase este foarte pragmatic si abil. Nu va bate usor palma pentru schimbarea uninominalului, dar nici nu va pastra acest sistem atat de favorabil PNL fara sa ceara un pret pe masura. Vor mai fi doar voturi pentru imunitatea sa, nu-i asa?

Si iata din nou PNL in situatia de a spera in tot sufletul intr-o victorie a lui Mircea Geoana.

