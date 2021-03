Cum au ramas nepedepsiti hotii care au furat 88.000 de lei din sediul PNL Neamt. Decizia ciudata a liberalilor care a lasat procesul fara obiect

Din cercetarile facute atunci de politie , a reiesit ca in noaptea de 26 spre 27 august, un barbat de 39 de ani, din Roman, impreuna cu o alta persoana, ar fi patruns prin efractie in sediul PNL, de unde au furat 88.000 de lei , precum si alte bunuri.Hotul a beneficiat de sprijinul a inca doua persoane de 33, respectiv 45 de ani, din Tirgu-Neamt, care au stat "de sase".Politistii s-au miscat repede si dupa doua zile i-au prins pe autori, dar au gasit inclusiv banii, precum si o masina folosita la comiterea faptei.Hotii, printre care si o femeie, au fost retinuti, iar in urma anchetei s-a deschis si un proces la Judecatoria Piatra Neamt, care s-a stins chiar inainte de a se da o prima solutie.Cum s-a intamplat acest lucru? Nimic mai simplu. La ultimul termen al procesului de fond, cand toti asteptau sa se propuna pedepse pentru vinovati, liberalii din Neamt, care s-au constituit parte civila in dosar, au anuntat, ciudat intr-o astfel de cauza, ca au decis sa-i ierte pe infractori, mai ales ca prejudiciul a fost recuperat.Operatia de recuparare a banilor se facuse insa de catre politisti, care au aflat cu aceasta ocazie ca toata ancheta lor a fost in van. Codul de procedura penala prevede in aceste conditii ca cercetarea judecatoreasca ramane fara obiect."Dispune incetarea procesului penal declansat impotriva inculpatului Ionescu Petrea, cu privire la savarsirea infractiunii de furt calificat in dauna persoanei vatamate Partidul National Liberal - Filiala Neamt, ca urmare a impacarii partilor. Dispune incetarea procesului penal declansat impotriva inculpatului Cionca Ioan cu privire la savarsirea infractiunii de complicitate la furt calificat. Dispune incetarea procesului penal declansat impotriva inculpatului Cioanca Rolina Adelina cu privire la savarsirea infractiunii de complicitate la furt calificat", se arata in sentinta de pe 26 martie 2021 a Judecatoriei Piatra Neamt. Totusi, instanta i-a obligat pe cei trei inculpati sa achite cheltuieli judiciare catre stat, care au fost calculate la cate 20.000 de lei de persoana.Sediul PNL Neamt a mai fost calcat de hoti si in anul 2014, in preajma campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale. Atunci s-au furat telefoane mobile, laptopuri si camere videoFiliala din Neamt este condusa de deputatul liberal Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta, dupa ce ar fi promis numirea unei anumite persoane la conducerea Administratiei Nationale "Apele Romane", pentru care a cerut 500.000 de lei.