Liberalul Alexandru Muraru, atac la protestul anti-vaccin si parlamentarii AUR: "Sloganul folosit este insultator pentru memoria victimelor lagarelor de concentrare naziste"

"Nu vom tolera manifestarile publice antisemite si jignirile unor membri ai unui grup parlamentar aduse victimelor Holocaustului. Am luat act de jignirile aduse victimelor Holocaustului de catre reprezentanti si demnitari ai unui grup politic parlamentar. Derapajele extremiste ale unor reprezentanti in Parlamentul Romaniei sunt inacceptabile in fata opiniei publice, a persoanelor si organizatiilor care lupta pentru memoria victimelor Holocaustului. In calitate de Reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, condamn elogiile aduse de catre unii parlamentari ai formatiunii politice cu trasaturi neo-fasciste celor care au contribuit la crimele Holocaustului", afirma Muraru intr-un comunicat.El precizeaza ca, din nefericire, nu este prima abatere de acest gen, si face trimitere la mitingul anti-masca, unde sustine ca, prin mesajele alaturate manifestului, s-a cautat umilirea victimelor Holocaustului."Sloganul folosit de manifestanti in cadrul protestului la care au luat parte si demnitari ai grupului parlamentar in cauza este insultator pentru memoria victimelor lagarelor de concentrare naziste si putinilor urmasi ai acestora. Din pacate, astfel de miscari ne arata, inca o data, ca trebuie sa intensificam eforturile de promovare ale politicilor memoriei la nivel guvernamental, central si local, dar si a celor de combatere a xenofobiei, antisemitismului, a rasismului si ale altor forme de intoleranta, de violenta simbolica sau politica. Precizez ca nu voi accepta astfel de manifestari si voi initia demersuri pentru sanctionarea lor, in concordanta cu prevederile legale", arata Alexandru Muraru.El se declara stupefiat de declaratiile senatorului AUR Sorin Lavric facute de la tribuna Parlamentului."Acesta isi declara public sustinerea fata de persoane condamnate pentru crime de razboi, membri sau complicii miscarilor si/sau organizatiilor legionare, justificandu-si acest omagiu grobian prin invocarea imunitatii declaratiilor politice. Nu putem trece cu vederea astfel de manifestari, in contradictie cu prevederile Legii nr. 157/2018 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antisemitismului si OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii si voi face toate demersurile care stau in puterea mandatului meu pentru sanctionarea acestor derapaje", spune consilierul onorific al premierului. Peste 1.000 de manifestanti au protestat duminica, 7 martie, in fata Palatului Parlamentului din Bucuresti, scandand impotriva introducerii obligativitatii imunizarii, a pasapoartelor de vaccinare si a masurilor impuse pentru limitarea pandemiei de coronavirus.