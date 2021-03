Liberalul Alin Tise, presedintele CJ Cluj, atac la conducerea PNL: "Acesti incompetenti aduc prejudicii enorme partidului"

"Am facut tot ce este omeneste posibil ca sa schimb aceasta decizie, dar, din pacate, nu am reusit. (...) Este o palma data clujenilor, ardelenilor si filialei Cluj a PNL . Imi exprim public scuze clujenilor pentru aceasta decizie, intrucat PNL Cluj era indreptatit sa aiba acest post de prefect. Voi continua din postura de presedinte al Consiliului Judetean sa lupt pentru oamenii acestui judet, iar in prezent analizez posibilitatea, in sedinta din martie a forului judetean, a schimbarii vicepresedintelui UDMR de la Consiliul Judetean", a declarat, miercuri, Alin Tise, intr-o declaratie acordata publicatiei locale Ziua de Cluj Acesta considera ca actuala conducere a PNL aduce prejudicii partidului si ca este "plina de incompetenti"."In ceea ce ma priveste, ca membru simplu al PNL, aceasta conducere pe care acest partid o are nu ma mai reprezinta si ma declar liber si independent fata de orice personaj care in momentul de fata conduce PNL la nivel central. Conducerea PNL este cea care aduce mari prejudicii, enorme, acestui partid si datoria mea si a noastra este ca la viitorul congres acest partid sa reintre in normalitate si in parcursul sau firesc. Acesti incompetenti care vremelnic conduc PNL vor ramane in istorie ca niste personaje despre care nimeni nu o sa-si mai aminteasca nimic", a mai spus Alin Tise.La inceptul lunii trecute, Tise le-a cerut lui Ludovic Orban si lui Florin Citu sa puna prefect liberal la Cluj, in caz contrar sustinand ca va demisiona din functie. In ciuda protestelor lui Tise, premierul l-a numit azi pe Tasnadi Istvan Szilard, propunerea UDMR, in functia de prefect de Cluj.