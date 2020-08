Liberalul Cristian Popescu candideaza independent la Sectorul 2. Cheama toate partidele la negociere: "Sacrificiul pe care sunt dispus sa il fac e sa candidez independent"

El a aratat ca e deschis la negocieri cu orice partid."Sunt dispus sa negociez cu oricine doreste sa ma sustina. Sacrificiul pe care sunt dispus sa il fac e sa candidez independent daca nu gasesc pe nimeni sa ma sustina. Voi intra in discutii cu partidele care si-ar dori sa ma sustina", a spus Popescu joi.Premierul Ludovic Orban a declarat ca PNL a ales sa-l sustina pe Radu Mihaiu, nu pe Dan Cristian Popescu la Sectorul 2 datorita determinarii USR - PLUS de a avea candidat in acest sector. "Faptul ca la Sectorul 2 este un candidat USR-PLUS este rezultatul unor dezbateri, analize, evaluari pe care le-am facut", a spus Orban.Acesta si-a anuntat candidatura in fata unui auditorum gol.