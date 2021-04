Ce prevede noul protocol convenit de liderii coalitiei de guvernare. Premierul trebuie sa-si anunte partenerii daca vrea sa revoce un ministru UPDATE

Europarlamentarul PLUS, Dragos Tudorache, a declarat la finalul intalnirii ca noul ministru al Sanatatii va fi desemnat miercuri dimineata. "Am reusit sa avem o completare a acordului de coalitie si avem toata increderea ca vom putea duce mai departe Romania in lupta cu Covid. Am agreat principii legate de functionarea guvernului, a coalitiei parlamentare si a prioritatilor legislative. Mesajul e clar: campania de vaccinare ramane prioritatea principala a guvernului", a spus vicepremierul Dan Barna "Am convenit sa semnam o completare la acordul de coalitie care sa aduca proceduri care sa duca cresterea increderii intre parteneri si sa creasca performanta de guvernare. Suntem o coalitie care coopereaza, bazata pe solidaritate, incredere si respect reciproc", a afirmat Ludovic Orban Documentul prevede ca deciziile politice majore se iau colegial, cu acordul formatiunilor din coalitie si ca responsabilitatea politica se asuma impreuna, cu participarea la decizie a tuturor membrilor coalitie si a premierului.De asemenea, conform documentului, coalitia, premierul si membrii Guvernului isi asuma sa nu adopte pozitii publice prin care sa submineze activitatea si agenda guvernamentala si a mebrilor guvernului."Comunicarea publica se va face in spirit de sustinere reciproca si solidaritate", se arata in document.Liderii coalitiei se angajeaza sa nu se submineze public reciproc iar o eventuala cerere de revocare a unui ministru sa fie transmisa tuturor partenerilor de guvernare. Protocolul mai prevede participarea la decizie a tuturor membrilor guvernului.Reprezentantii celor trei formatiuni politice au convenit ca o serie de reforme pana la sfarsitul anului, printre care si adoptarea unui nou cod electoral si adoptarea legilor justitiei.Nu s-a ajuns deocamdata asupra unui acord cu privire la persoana care va fi desemnata ministru al Sanatatii.