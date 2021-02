Liderii PNL se reunesc sambata pentru a valida propunerile de numire a 42 de secretari de stat

In cadrul reuniunii, se va discuta si despre propunerile PNL pentru posturile de prefect care revin liberalilor. Potrivit surselor citate, o alta tema a sedintei va fi bugetul de stat pentru acest an.In urma negocierilor purtate in coalitie, PNL urmeaza sa propuna 42 de secretari de stat. Biroul Executiv al partidului a validat luni si rezultatul negocierilor privind numirile de prefecti, liberalilor revenindu-le 23 de posturi in urmatoarele judete: Alba, Bistrita-Nasaud, Brasov, Bihor, Botosani, Calarasi, Caras-Severin, Constanta, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Iasi, Ilfov, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Valcea si Vrancea.