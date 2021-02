Liderii USR-PLUS Iasi, pregatiti sa discute cu liberalii in vederea unei aliante locale. Ce spun despre problemele penale ale lui Chirica si Alexe

Liderul USR Iasi deputata Cosette Chichirau a spus duminica, intr-o conferinta de presa, ca nu crede ca se va face o alianta in consiliul local intre PNL si PSD si a anuntat ca in urmatoarea perioada vor fi demarate discutii la Iasi intre USR-PLUS si PNL."Nu cred ca se va face alianta PNL- PSD la Iasi. Au fost zvonuri intemeiate saptamana trecuta. Si PSD si PNL au dat astfel de semne, dar nu este o solutie pentru Iasi si nu se va intampla. Ne asumam responsabilitatea sa inceapa o discutie institutionala intre USR-PLUS si PNL, dincolo de problemele cu legea ale unor lideri liberali. USR PLUS va asigura stabilitatea guvernarii locale. Situatia actuala a celor doi (Mihai Chirica si Costel Alexe - n.r.) ar implica pentru noi o atitudine de opozitie , pentru ca nu te poti asocia cu niste oameni cu probleme legale. Dar daca noi stam in opozitie din aceasta cauza, Iasiul nu va progresa, mai ales ca suntem la guvernare. Trebuie sa gasim o solutie de a fi la putere alaturi de PNL Iasi in aceste conditii", a spus Cosette Chichirau.Ea considera ca va dura ceva timp pana cand conditiile USR PLUS de a intra la putere la nivel local sa fie indeplinite."Noi avem un plan, am comunicat doar informal cu PNL Iasi, nu formal. Lucrul acesta va incepe in curand. Vor fi cateva luni in care sa trasam niste pasi pe care fiecare organizatie sa-i faca pentru a redobandi increderea unii in altii. Dar mai devreme de trei luni nu vad sa avem o discutie despre viceprimari. Am decis sa facem pasi mici catre o intelegere pe proiecte si sa lasam Justitia sa-si faca treaba", a completat Chichirau.La randul sau, senatorul USR-PLUS Marius Bodea a spus in aceeasi conferinta de presa ca daca va exista o intelegere locala, aceasta va fi intre USR-PLUS si PNL, nu intre USR-PLUS si Mihai Chirica."Avem un Consiliu Local din care primarul nu face parte. Consiliul Local decide viceprimarii. De fiecare data cand aud din partea primarului ca ne da un viceprimar, mi se zburleste parul, pentru ca el nu are nici o atributie in acest sens. Intelegerea este intre noi si PNL, nu intre noi si Mihai Chirica. Ideile astea de baron, daca persista, nu vor duce nicaieri. Atitudinea asta ca va dau un viceprimar, ca si cum viceprimarii sunt proprietatea domniei sale nu merge la noi", a afirmat Marius Bodea.Totodata, Bodea sustine ca nu doar primaria si Consiliul Local ar trebui sa constituie miza unei eventuale intelegeri intre USR PLUS si PNL, ci colaborarea ar trebui extinsa la nivelul intregului judet. El a mai precizat ca USR-PLUS este deschis totusi unei colaborari la Iasi cu PNL si ca proiectele orasului nu pot fi tinute in loc de tensiunile politice."Suntem deschisi si o spun chiar eu care am fost poate mai contondent raportat la personajele la care am facut referire (Chirica si Alexe - n.r.). Important este sa facem proiecte pentru Iasi si sa depasim conflictele de campanie ", a adaugat Marius Bodea.Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, a declarat vineri ca social-democratii vor propune candidat propriu pentru postul de viceprimar si ca nu este exclusa o alianta cu PNL, in timp ce edilul liberal Mihai Chirica sustine ca o eventuala intelegere PNL-PSD in consiliul local va fi discutata in PNL Iasi.In Consiliul Local exista un blocaj politic, intrucat in prezent nici un partid nu detine majoritatea simpla. PNL are 11 mandate de consilieri, USR-PLUS noua, PSD cinci, iar PMP doua mandate. Municipiul Iasi nu are viceprimari, dupa ce USR-PLUS a refuzat propunerea PNL Iasi de a forma majoritatea in consiliu, acuzand coruptia din primaria Iasi.