Liderul deputatilor PNL anunta demararea procedurilor de revocare din functie a Avocatului Poporului

Ziare.

com

"Luni vom demara procedurile de revocare din functie a doamnei Renate Weber, care s-a transformat in aparatorul pensiilor nesimtite! Avocatul Poporului si-a depasit atributiile constitutionale initiind un demers impotriva... poporului roman, care doreste taierea pensiilor speciale si respectarea principiului contributivitatii. A invoca neconstitutionalitatea legii pe motiv de discriminare inseamna cinism, in conditiile in care 5 milioane de romani primesc pensie dupa contributie. Renate Weber este aparatorul pensiilor speciale nesimtite, cum este cazul fostului comandant al Penitenciarului Colibasi, care incaseaza o pensie speciala de 75.000 lei. Probabil omul mananca cu 10 guri...", a scris Florin Roman, sambata, pe Facebook Premierul Ludovic Orban afirma, vineri, ca le va solicita parlamentarilor liberali sa investigheze posibilitatea de o demite pe Renate Weber din functia de Avocat al Poporului."Voi cere grupurilor parlamentare ale PNL sa investigheze posibilitatea de a o demite pe Renate Weber, care nu se comporta ca Avocat al Poporului, pentru a numi in sfarsit un Avocat al Poporului care intr-adevar sa actioneze in conformitate cu Constitutia si in interesul cetatenilor romani", spunea Orban.Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 14 iulie sesizarile Avocatului Poporului si Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu.