Liderul deputatilor PNL le cere ministrilor Ghinea si Voiculescu "sa se apuce de treaba": "Hai cu actiunea si mai putin cu Facebook-ul!"

"Acesti bani sunt vitali pentru dotarea spitalelor din Romania cu instalatii de detectare si stingere a incendiilor si tot ce mai e nevoie!," arata deputatul liberal. Avem doar de castigat daca se va reusi cresterea ratei de absorbtie a fondurilor europene, mai sustine acesta. Florin Roman trimite si sageti catre cei doi politicieni USR -PLUS: "Hai cu actiunea si mai putin cu Facebook -ul!"Daca domnul Voiculescu nu vrea sa se mai simta ca in Ziua Cartitei, il sfatuiesc sa il traga aproape pe colegul dansului, domnul Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene, si sa se apuce de treaba.Nu mai avem timp de pierdut cu stampile aruncate pe pereti, cautat prin sertare, umblat cu foto/video dupa noi. Gata domnilor, suflecati manecile si la treaba!Lasati si greaua mostenire, lasati si noua mostenire... eu ma simt in Ziua Cartitei cand aud mereu aceeasi placa.Fiti barbati si oameni politici adevarati, treceti la decizii, asumari, la MUNCA!Solicit public ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, dar mai ales ministrului Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, alocarea a 50 de milioane de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), care inseamna finantari de reforme!Acesti bani sunt vitali pentru dotarea spitalelor din Romania cu instalatii de detectare si stingere a incendiilor si tot ce mai e nevoie!Avem doar de castigat daca se va reusi cresterea ratei de absorbtie a fondurilor europene.Cum ne organizam noi sistemul pentru absorbtia acestor fonduri europene este EXCLUSIV decizia noastra.Hai cu actiunea si mai putin cu Facebook-ul!