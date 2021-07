Orban, critici din interiorul PNL: "Aplica strategia victimizarii. Acesta nu este Ludovic pe care l-am cunoscut cu totii acum 2-3 ani"

In urma cu o saptamana, Cristian Bacanu a pierdut cursa pentru sefia PNL Sector 5, in fata candidatului sustinut de Ludovic Orban . Bacanu a fost si candidatul aliantei PNL- USR -PLUS la alegerile locale din Capitala de anul trecut.Cateva zile mai tarziu, intr-o postare pe Facebook , liberalul i-a criticat pe aliatii lui Ludovic Orban pe motiv ca folosesc "strategia victimizarii" si pentru ca ar fi "furat startul" alegerilor."Vad tot mai des cum echipa sustinatorilor lui Ludovic Orban aplica strategia victimizarii. L-am vazut de curand pe Ionel Danca vorbind despre o asa zisa "prigoana" impotriva celor apropiati de Ludovic. Nici vorba sa existe asa ceva. Prigoana aceasta este la fel de falsa precum era si anuntul lui Ludovic de acum o luna, conform caruia era sustinut de 36 de filiale PNL.Unde sunt acele 36 de filiale azi? Nu cumva #teamOrban furase startul si numara unele organizatii de mai multe ori? Va mai dau un exemplu: saptamana trecuta, Ludovic proclama victoria la Iasi cand era limpede pentru toata lumea ca Alexandru Muraru, noul presedinte al organizatiei, este apropiat de Florin Citu si va merge alaturi de #EchipaCastigatoare. Acum doua zile, Alex a anuntat in mod previzibil ca il sustine pe Florin", a afirmat Bacanu pe Facebook.Liberalul a mai relatat ca astfel de jocuri fac rau partidului si a amintit mai multe nereguli de la alegerile interne din Capitala."Sa mai spun ceva despre "ajustarea convenabila" a bazelor de date cu membrii de la Sectoarele 3 si 5 unde au fost selectati unii colegi de majoritatea din birourile politice si eliminati altii pentru ca nu votau convenabil? Sa mai comentez episodul inregistrarii privind voturile cumparate la Sector 5? Ma opresc aici. Si mai am un mesaj pentru #TeamOrban: nu este in regula sa ne faultam intre noi, va rog nu mai atacati Guvernul si Premierul PNL.De fapt, cred ca strategia de azi a #teamOrban este strategia unei echipe care se pregateste sa piarda si care cauta justificari in avans. Aceasta nu este strategia unei echipe puternice, acesta nu este Ludovic pe care l-am cunoscut cu totii acum 2-3 ani", a conchis Cristian Bacanu.Saptamana trecuta s-au incheiat alegerile pentru conducerile filialelor PNL din Capitala, care, in afara de sectoarele 1 si 6, s-au lasat cu certuri si scandaluri. La Sectorul 2, Monica Anisie a fost acuzata ca a zgariat un coleg, la Sectorul 3, un candidat a folosit metoda "autobuzul", la 4, Orban acuza ca a fost bruscat de bodyguarzi, iar la Sectorul 5 s-ar fi propus bani in schimbul unor voturi.Singurele filiale liberale la care nu a fost scandal si la care candidatii au castigat fara probleme au fost organizatiile de la sectoarele 1 si 6. La Sectorul 1, Sebastian Burduja si-a reinnoit mandatul fara vreo emotie, cu aproape 85% din voturile exprimate. Oficial, Burduja il sustine pe Ludovic Orban la congresul liberalilor din toamna. De cealalta parte, la Sectorul 6, alegerile pentru sefia filialei au fost castigate de catre Ciprian Ciucu , care deocamdata nu a exprimat pe cine sustine la presedintia partidului.