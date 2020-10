Magda Catone, propunerea PNL pentru functia de viceprimar al Sectorului 2. Ce avere are actrita

Magda Catone este actrita si a debutat in pelicula lui Lucian Pintilie, "De ce trag clopotele Mitica?". A absolvit Academia de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti in anul 1982, la clasa profesorilor Amza Pellea si Ion Cojar. Este cunoscuta si pentru reclama la detergentul Bonux, fiind poreclita si "doamna Bonux". A avut contractul timp de 15 ani, in care a jucat rolul gospodinei Maria, care intindea rufele pe sarma.Magda Catone are doua apartamente in Sectorul 3, dobandite impreuna cu fostul sau sot, trei conturi in banca deschise in 2003 in care are in total 297.552 de lei si un venit anual de 67.903 de la TNB. De asemena, actrita a primit in anul 2020 un contract de prestari servicii in valoare de 10.000 de lei.A fost casatorita cu Serban Ionescu, actor de film si de teatru, care a murit in 2012.