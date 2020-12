Marcel Bolos, varianta PNL pentru a prelua ministerul de Finante. Ce s-ar pregati pentru ministerul de Interne - surse

De asemenea, in carti pentru Interne este un lider din Ardeal - Lucian Bode , actualul ministru al Transporturilor -, varianta care ar fi luata pentru a mai potoli spiritele liderilor PNL din aceasta zona, care l-au criticat pe Ludovic Orban pentru negocierile purtate cu USR /PLUS si UDMR Conform sursei citate, Marcel Bolos ar fi sustinut de Ilie Bolojan , presedintele CJ si al PNL Bihor, fiind totodata si pe placul Cotroceniului. In prezent, ministerul de Finante este condus de Florin Citu , care este, insa, varianta de premier sustinuta de partidele din alianta de centru-dreapta.