VIDEO Constanta: Marian Iordache, consilier judetean PNL si fost primar al orasului Medgidiei, a murit in timpul mesei

Marian Iordache, in varsta de 59 de ani, a decedat pe data de 13 septembrie in locuinta sa. El s-ar fi inecat in timp ce manca, sotia sa a incercat sa-l ajute, la fel si unii dintre vecinii, dar nu a putut fi salvat, relateaza ctnews.ro. Marian Iordache era consilier judetean din 2016 din partea PNL . De asemenea, in ultimii patru ani a fost consilier al primarului orasului Cernavoda, Liviu Negoita Marian Iordache a fost primar al municipiului Medgidia tot din partea PNL intre 2008-2016.Marian Iordache a fost unul dintre cei mai tineri oameni din administratia publica locala din Constanta. El si-a inceput cariera in 1991 la Medgdia. Ulterior a detinut functia de viceprimar, consilier local, primar pentru mai multe mandate si consilier judetean al Partidului National Liberal.Potrivit publicatiei Replica , colegilor lui Iordache nu le vine sa creada si sunt distrusi de durere."Politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia au fost sesizati, duminica, 13 septembrie a.c., in jurul jurul orei 19.40, de catre un echipaj al Serviciului de Ambulanta despre faptul ca un barbat, de 59 de ani, din municipiu, a decedat, ca urmare a inecarii acestuia cu alimente in timpul mesei," anunta IPJ