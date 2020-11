Mihai Chirica spune ca se descurca si fara viceprimari la Iasi, dupa ce USR-PLUS a refuzat alianta cu PNL: "Uitati-va cati muschi am" / USR: "Nu facem cumetrii"

In replica, deputatul USR Marius Bodea afirma ca USR-PLUS nu poate face nici o "cumetrie" cu Mihai Chirica si ca Iasiul trebuie scapat de hotie.Mihai Chirica a spus, intr-o conferinta de presa, ca nu intelege de ce USR-PLUS nu a raspuns chemarii liberalilor de a accepta un post de viceprimar si de a forma majoritatea alaturi de PNL in Consiliul Local."Toti cei care din diverse motive, poate si datorita mie, ati votat cu USR-PLUS, va rog sa ne explicam impreuna de ce i-am chemat sa faca parte din randul viceprimarilor care sa coordoneze destinele acestui oras si nu au venit. De ce nu au venit? De ce nu au raspuns acestei chemari? De ce te duci sa castigi voturile cetatenilor, dar sa nu vrei sa-i ajuti dupa? Lucrul acesta doare foarte mult. Nu inseamna ca orasul nu poate merge si fara ei, dimpotriva. Dar arata cata ipocrizie politica s-a exprimat pe 27 septembrie. Mergem inainte, primaria functioneaza", a declarat edilul Mihai Chirica.El a precizat ca se va descurca si fara viceprimari si a explicat ca a trecut deja o luna de guvernare locala, iar "toate functioneaza brici"."Imi asum sa guvernez si singur", a declarat Chirica.Intrebat daca este posibil ca Iasiul sa nu aiba viceprimari pana in 2024, Chirica a raspuns: "Ma descurc si fara, va spun cu sinceritate. Uitati-va cati muschi am!".In replica deputatul USR Marius Bodea afirma ca Mihai Chirica a facut o fixatie pentru votantii USR PLUS si pentru alesii locali ai Aliantei."Astazi a declarat ca nu are nevoie de nimeni in guvernarea locala, ca orasul merge brici si fara viceprimari, si fara Consiliu Local. Dupa ce ne injura peste tot, dupa ce a jignit grosolan conducerea USR Iasi, dupa ce nu s-a debarasat de metehnele pesediste si traieste in spuma coruptiei iesene, are curajul sa ne ceara sa ii fim alaturi, insultandu-ne in aceeasi fraza. Spre deosebire de samsarii imobiliari, noi nu putem face cu Mihai Chirica nici o cumetrie, asa cum isi imagineaza. Pentru ca si Iasiul trebuie scapat de hotie", a scris deputatul USR Marius Bodea pe facebook.El a adaugat ca nu de un primar cu muschi are nevoie Iasiul, ci de unul onest, competent si harnic."Daca nu va reusi el sa se mobilizeze, atunci il asiguram ca il vom pune noi la treaba".PNL a castigat 11 mandate in Consiliul Local, insa nu poate forma o majoritate, pentru ca atat USR-PLUS, cu noua mandate, cat si PSD , cu cinci mandate, au anuntat ca refuza o colaborare cu liberalii.PMP detine doua mandate de consilieri, iar in total Consiliul Local numara 27 de mandate.