Ministrul Agriculturii: Toti producatorii agricoli de produse romanesti vor avea in continuare acces in piete

"Azi, la intalnirea organizata la Institutia Prefectului Judetului Cluj cu primarii localitatilor unde exista piete agroalimentare, am identificat impreuna solutii adecvate pentru ca activitatea in pietele agroalimentare si accesul producatorilor de produse romanesti sa se realizeze fara expunerea la riscul de contaminare cu virusul SARS-CoV-2. In urma unei evaluari punctuale a fiecarei piete agroalimentare apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, s-a avut in vedere aplicarea unor variante de functionare, in functie de specificul pietei", noteaza Oros.Astfel, unde sunt piete inchise si se pot rabata peretii, se vor organiza astfel incat sa fie deschise, unde este posibil se vor muta mesele alocate producatorilor agricoli in spatiile din proximitatea pietelor. De asemenea, se vor organiza piete agroalimentare volante, in aer liber, pe alte amplasamente, spune seful de la Agricultura."Fiecare UAT urmeaza sa comunice public solutiile functionale in cursul acestei zile. Indiferent de varianta de lucru aleasa, aceasta va fi monitorizata zilnic de institutiile statului cu responsabilitati in domeniu, astfel incat riscul de imbolnavire a cetatenilor sa fie cat mai redus", a precizat ministrul.In Bucuresti, Primaria Sectorului 4 a anuntat ca vine in sprijinul publicului cumparator si al producatorilor de fructe si legume de sezon si in maximum 48 de ore vor fi create noi spatii de vanzare a produselor, in apropierea pietelor.Potrivit unui comunicat transmis duminica de PS4, producatorii care au inchiriate tarabe in noua piata a Sudului vor fi relocati in piata volanta pe care administratia locala o va amenaja la parterul parcarii etajate aflata la doar cativa metri distanta.Alternativa pentru spatiile de vanzare din Piata Progresul va fi parcarea de pe acoperisul pietei de pe Soseaua Giurgiului, iar in privinta Pietei Aparatorii Patriei, zona de vanzare va fi amenajata tot in apropiere, pe amplasamentul fostului targ de miei.Producatorii din pietele Norilor si Timpuri Noi vor avea ca alternativa de locatie de vanzare parcarea situata pe strada Secerei, in proximitatea Palatului National al Copiilor, iar celor de la Piata Berceni-Oltenitei li se va pune la dispozitie, pentru desfacerea produselor, parterul parcarii etajate din spatele sediului pietei, de pe strada Tulnici. Totodata, producatorii de la Piata Straduintei vor fi relocati in parcarea din proximitatea acesteia.Cat priveste magazinele situate in pietele din sectorul 4, cu obiect de vanzare altul decat comercializarea de fructe si legume, acestea vor ramane deschise, cu obligatia administratorilor pietelor de a stabili noi circuite de intrare/iesire, astfel incat sa fie respectate cu strictete noile reglementari specifice privind limitarea infectiilor cu noul coronavirus In paralel, Primaria Sectorului 4 a transmis autoritatilor centrale solicitari privind evaluarea punctuala a situatiei de la Piata Sudului si Piata Progresul, ambele reconfigurate recent si adaptate noilor cerinte legale, astfel incat decizia de a opri temporar activitatea sa fie una fundamentata pe conditiile reale din ambele locatii.Si primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a prezentat duminica situatia pietelor din sector, administrate de Primarie si operatori privati.Astfel, in ceea ce priveste pietele administrate nemijlocit de PS6, situatia este urmatoarea: Piata "Valea Ialomitei" este piata inchisa, se relocheaza cele 60 de tarabe pe platoul parcarii supraterane, cu asigurarea masurilor suplimentare; Piata "Orizont" este deschisa (in spatiu deschis), ramane deschisa. Sunt tarabe libere, poate primi producatori de la alte piete - 44 de tarabe; Piata "Apusului" este deschisa (in spatiu deschis), ramane deschisa - 44 de tarabe.Situatia pietelor administrate de catre operatori privati este urmatoarea: Piata "Crangasi" este piata inchisa, se relocheaza cele 48 de tarabe in parcare si in parcarea de peste linia tramvaiului 41. Aceasta piata va fi operationala de marti, 10 noiembrie.Piata "Drumul Taberei 1" este piata inchisa, se relocheaza cele 60 de tarabe pe platoul lateral si pe trotuarul din fata pietei si partial in parcare. Piata "Drumul Taberei 2" este piata inchisa deoarece se pare ca operatorul nu vrea sa mute tarabele in parcarea adiacenta. "Oricum, vom amenaja noi, Primaria, pentru producatorii care doresc, tarabe si in parcarea adiacenta. Daca operatorul se razgandeste, il invit sa mute tarabele temporar in parcarea adiacenta", precizeaza primarul Ciucu.Piata "Veteranilor I" este partial deschisa, poate functiona partial, iar Piata "Veteranilor II" poate functiona partial, urmand sa se stabileasca impreuna cu politia nationala care sunt partile care vor ramane functionale in aceste piete.In Piata "Gorjului" pot functiona tarabe pe culoarul de acces, acesta fiind generos si se va stabili impreuna cu politia nationala care sunt partile care vor ramane functionale."In afara de aceste situatii si solutii identificate in acest moment, voi monitoriza situatia si vom veni cu solutii adiacente. Avem in lucru si solutia pietelor volante, acum evaluam oportunitatea deschiderii acestora in diferitele locatii pe care le avem drept optiuni", a transmis primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.