Negocieri esuate la Iasi intre PNL si USR PLUS. Chirica: Scopul USR PLUS e sa faca scandal. Chichirau: Alianta cu PNL, neserioasa

De ce a respins USRPLUS aceasta alianta

De partea cealalta, liderul USR Iasi sustine ca propunerea pentru o alianta "este neserioasa si neinteresanta". USR PLUS s-a retras de la negocieri din cauza ca la discutii nu ar fi venit si presedintele CJ Iasi, Costel Alexe , care a imputernicit un alt lider."Aceste negocieri nu au durat decat 5 minute si nu a fost decat un monolog si un refuz categoric din partea celor doi conducatori USR PLUS de a mai continua aceste negocieri. Am avut foarte multe astepari. Scopul a fost clar de a se distruge aceasta cale si sa ramanem in scandal la Iasi. Este foarte clar de cata credibilitate se mai poate bucura un partid care a inselat atat de usor asteptarile iesenilor.Este foarte clar ca aparitia acestui partid, sau a acestei aliante, in 2020 este un accident politic pe care toti trebuie sa ni-l asumam in cele din urma, dar nu este mai putin clar faptul ca nu exista sub nicio forma dorinta de a face ceva pentru ieseni, ci doar de a continua un scandal ce se pare ca nu mai ia sfarsit", a declarat primarul Mihai Chirica, intr-o conferinta de presa, potrivit Digi24 Primarul sustine ca negocierile vor fi reluate doar daca la ele vor fi prezenti cei doi copresedinti USR PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna "Daca aceste conditii au fost distruse doar prin absenta presedintelui CJ, care a imputernicit direct pe alticineva, si noi vom cere ca urmatoarea intalnire sa se faca in prezenta domnului Barna si a domnului Ciolos. In caz contrar, aceste discutii nu vor mai avea loc niciodata", a mai spus primarul.Acesta a mai precizat ca in urmatoarea sedinta de Consiliu Local vor fi votati cei doi viceprimari ai municipiului, unul de la PNL, iar celalalt "de la un alt partid politic".Reprezentantii USR PLUS s-au retras de la negocierile programate luni cu PNL Iasi, motivand ca la discutii a venit doar primarul Mihai Chirica, nu si liderul filialei judetene, Costel Alexe."Asa cum am anuntat in urma cu cateva zile, USR PLUS era dispus sa negocieze cu ambii lideri PNL Iasi, nu doar cu unul dintre ei. Avand in vedere ca domnul Alexe nu a venit la negocieri, delegatiile de la PMI si CJ se tin de cuvant si nu negociaza jumatati de masura sau viziuni partiale. Alianta USRPLUS este dechisa la discutii doar daca acestea se realizeaza simultan, cu ambii lideri; nu doar cu unul dintre ei", declara Monica Berescu, deputat USRPLUS si liderul delegatiei de la CJ."Propunerea domnului Chirica, pentru o alianta de circumstanta si pe termen scurt, este neserioasa si neinteresanta. Noi ne dorim o alianta strategica, pe termen lung, care sa fie bazata, dincolo de persoane, pe realizarea unor proiecte mari si pe reforma institutionala", a declarat si Cosette Chichirau, deputat USR PLUS si presedinte USR Iasi.