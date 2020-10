Raetchi: Am depus, la Senat, un proiect de lege privind parteneriatul de viata

"Este o versiune a parteneriatului civil - utilizand terminologia din Germania, un stat cu standarde exceptionale in domeniul drepturilor omului. Exista deja, in circuitul parlamentar, proiecte excelente cu prevederi similare. Consider ca proiectul CNCD, al carui semnatar sunt, ramane un etalon.Din pacate, contextul politic in care aceste proiecte au plecat la drum a fost unul nefavorabil, partidele grabindu-se sa le respinga sau sa le ingroape in comisii. Totusi, ar fi stingheritor pentru Romania sa incheiem si anul 2020 fara o forma juridica specifica, in conditiile in care, recent, comisarul pentru drepturile omului din cadrul Consiliului Europei a constatat absenta unei legislatii pe aceasta tema in Romania, considerand ca acest lucru reprezinta 'o discriminare'.Aceasta carenta izoleaza tara noastra in Europa, unde versiuni ale parteneriatului civil, parteneriatului de viata sau parteneriatului inregistrat exista in Austria, Andora, Belgia, Croatia, Cehia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Islanda, Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia si chiar Ungaria", a scris, vineri, Raetchi pe Facebook El si-a exprimat speranta ca partidele parlamentare vor sprijini acest proiect."Am un profund respect pentru doctrina conservatoare si pentru invataturile Bisericii, insa consider ca o discriminare nu trebuie mentinuta numai de dragul 'indreptatirii' morale asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Nedreptatile - de la sclavie la rasism si homofobie - vor fi intotdeauna invinse si eliminate, iar cei care au insistat sa le sustina, impotriva unei tolerante elementare, vor beneficia de o posteritate amara", a mai scris deputatul PNL.