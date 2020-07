Parchetul General claseaza ancheta in cazul senatorului PNL Vergil Chitac, cercetat pentru ca ar fi infectat mai multe persoane cu COVID-19

Candideaza la Primaria Constanta

Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, in temeiul art. 292 din Codul de procedura penala, s-au sesizat din oficiu, in luna martie, cu privire la savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prevazuta de art. 352 din Codul penal, in cauza privind un membru al Senatului Romaniei care a participat la mai multe intalniri oficiale si private ulterior intrarii in contact cu o persoana infectata cu virusul Covid-19.Marti, 7 iulie, Vergil Chitac a primit clasarea dosarului, sustinand ca este nevinovat."Dragii mei, legat de nefericita intamplare din martie, am primit clasarea dosarului in rem. Pentru cei care inca se indoiau, aceasta este dovada incontestabila a nevinovatiei mele, integritatea nefiindu-mi niciodata pusa la indoiala.In cariera mea anterioara, am administrat patrimonii de peste 100 de milioane de euro si am dat bun de plata la peste 60 de milioane de euro, bani publici si europeni, fara sa existe nici cea mai mica suspiciune legata de activitatea mea," a scris senatorul pe pagina sa de Facebook Vergil Chitac este candidatul PNL la Primaria Constanta si i-a indemnat pe alagaturi "sa aiba incredere" in el, in continuare.In perioada 17 - 19 februarie, Vergil Chitac a participat la o reuniune NATO la Bruxelles, iar pe 6 martie Secretariatul general al Adunarii NATO a emis un document, in care participantii erau anuntati ca unul dintre membrii delegatiei franceze a fost depistat pozitiv cu COVID-19.Pe 9 martie, Vergil Chitac a luat parte la sedinta Biroului Politic National al PNL, unde au fost prezenti aproximativ 100 de liberali, inclusiv premierul Ludovic Orban Chitac a sustinut ca a aflat de documentul emis de NATO la data de 9 martie, iar in aceeasi zi a contactat un medic, care i-a spus sa stea linistit daca nu are simptome.Ulterior, Vergil Chitac si alti trei participanti la sedinta BPN au fost testati pozitiv cu coronavirus , si anume deputatul Lucian Heius, primarul Devei, Florin Oancea, si administratorul public al orasului, Adrian David Nicolae.De asemenea, premierul Ludovic Orban a stat 14 zile in izolare.Vergil Chitac se afla internat la Sectia Terapie Intensiva din Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta.