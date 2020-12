Cat de fezabil este parlamentul unicameral cu 300 de locuri: "Statul de drept exista pentru a evita domnia gloatei manipulate de populisti ipocriti precum Basescu"

Acesta subliniaza ca tara noastra are o lunga traditie democratica bicamerala care urmareste sa ingreuneze procesul legislativ , sa ofere o reprezentare mai ridicata diverselor grupuri de interese din societate si sa asigure mecanisme de control si revizuire inaintea promulgarii."Ideea unui " parlament unicameral cu 300 de parlamentari " este un mijloc catre un scop, nu un scop in sine. Pana acum nu am auzit/citit un argument persuasiv si educat despre care ar fi scopul final ce ar fi atins prin desfiintarea unei camere si reducerea numarului de parlamentari.Reformele constitutionale nu se realizeaza doar pentru ca nu ne plac mutrele parlamentarilor, ci pentru ca arhitectura institutionala nu atinge dezideratele statului si societatii. Si cred ca este deja mai mult decat evident ca argumentul "poporul a votat la referendum " este mai mult decat imbecil. Referendumul a fost consultativ si statul de drept/democratia modern/a exista tocmai pentru a evita domnia gloatei care poate fi usor manipulata de populisti ipocriti precum Basescu.Romania are o traditie democratica bicamerala care urmareste sa ingreuneze procesul legislativ, sa ofere o reprezentare mai ridicata diverselor grupuri de interese din societate si sa asigure mecanisme de control si revizuire inaintea promulgarii. Problema arhitecturii parlamentare romanesti nu este ca avem bicameralism, ci ca avem, de fapt un "unicameralism tricameral", cum spunea Simina Tanasescu intr-un celebru articol. Daca arhitectura parlamentara ar merita o revizuire, ar fi catre o re-simetrizare a bicameralismului", a scris acesta pe pagina sa de Facebook Idea aducerii in actualitate a referendumului din 2009 a fost criticata succint si de catre Septimius Parvu, expert in cadru EFOR."Recunosc ca nu inteleg urgenta punerii pe agenda a unui Parlament unicameral. De fapt nu inteleg de ce avem nevoie de unicameral. Hai sa ne gandim numai cate mizerii au fost blocate avand la dispozitie doua camere. Si nu in ultimul rand, nu toate referendumurile sunt ok", a scris acesta vineri, 25 decembrie, pe Facebook.Si deputatul PNL Daniel Gheorghe a criticat anuntul facut joi de presedintele Senatului. "Tinand cont ca doamna Dragu s-a trezit la intaiul sau mandat parlamentar direct presedinte al Senatului, deci al doilea om in stat dupa presedinte, pot considera aceste intentii urmari firesti ale euforiei dumneaei dar le mai pot pune si pe seama lipsei de experienta politica si a intelegerii complet eronate a fundamentelor parlamentarismului. Noi, Romania, avem Parlament bicameral de la anul 1864 cand domnitorul Alexandru Ioan Cuza pune bazele Senatului sub numele de "corp ponderator" iar unicul moment din istorie cand am avut legislativ unicameral este in timpul de trista amintire al dictaturii comuniste care a impus butaforia numita 'Marea Adunare Nationala'", a scris acesta pe Facebook.Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anuntat joi infiintarea unei comisii parlamentare comune pentru punerea in aplicare a referendumului din 2009, cand romanii au votat pentru un parlament unicameral, cu maximum 300 de parlamentari."Vom infiinta o comisie parlamentara comuna la nivelul Camerei si Senatului, care are ca scop intregul proces electoral, dar si aplicarea acestei masuri", a declarat joi, 24 decembrie, Anca Dragu la Digi24.Comisia va fi infiintata la inceputul anului viitor, daca nu se reuseste in ultima saptamana din acest an."Probabil la inceputul lunii ianuarie. Incercam si acum, saptamana viitoare, in masura in care vom avea toate avizele", a mai precizat Anca Dragu.CITESTE SI: