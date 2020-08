PNL a cerut retrimiterea la comisie a proiectului de lege care aproba respingerea OUG privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii

Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a spus ca social-democratii nu vor accepta retrimirea la comisie a proiectului care respinge OUG pe alocatii. UDMR si PMP au anuntat ca se vor opune cererii PNL. La ora transmiterii acestei stiri plenul voteaza solicitarea liberalilor.Redam integral dezbaterea din plenul de miercuri al Camerei Deputatilor privind solicitarile PNL: Victor Paul Dobre , deputat PNL - Ambele proiecte de lege au o serie de probleme ridicate de ministere care necesita a fi discutate in Comisie. Propunerea noastra e sa fie retrimise in Comisie pentru doua saptamani.Alfred Simonis, liderul deputatilor PSD - As vrea ca tot cei care ne urmaresc azi sa stie ca PNL a cerut retrimiterea la Comisiei. Practic alocatiile nu vor fi dublate. Vom vota impotriva acestei solicitari, iar proiectul pentru respingerea OUG va fi votat. Grupul PSD va vota impotriva retrimiterii la Comisie a acestui proiect de lege.Pavel Popescu, vicelider al grupului deputatilor PNL - Tot in spiritul adevarului, in grupul PNL am decis cererea de retrimitere la Comisie a OUG tocmai pentru a nu o respinge in plen, pentru ca aceasta OUG vizeaza cresterea alocatiilor pentru copii, in mod sustenabil si responsabil. Tot de la acest pupitru am marit am dublat alocatiile copiilor, prin acel amendament al d-lul Dragnea. Dvs respingeti aceasta OUG, practic prorogati marirea alocatiilor si in mod politicianist cereti majorarea alocatiilor copiilor.Alfred Simonis - Ati recunoscut ca PSD a dublat anul trecut alocatiile. Va multumesc. De data aceasta Parlamentul a mai incercat sa dubleze o data alocatiile, in ianuarie. Ati tot incercat sa tergiversati majorarea. Aceasta majorare inseamna sa fie de 100%. Dvs le mariti doar cu 20%. Deci taiati cu 80% alocatii. Avem varianta de a dubla alocatiile, la propunerea PSD sau sa respingere cresterea etapizata a alocatiilor prin OUG.Catalin Drula, liderul grupului deputatilor USR - Vom sustine retrimiterea la Comisie a OUG privind alocatiile. Al doilea proiect exista un amendament prin care armele letale vor fi mai usor obtinute de infractori. Vom vota pentru retrimiterea la Comisie a celor doua proiecte de lege.Marton Arpad, deputat UDMR - Nu putem accepta o strategie de tergiversare a acestei legi votate de Parlament. Deci vom vota impotriva retrimiterii la Comisie. In ceea ce priveste punctul 4, e corect daca exista o problema sa fie clarificata, mai ales ca e vorba de armele letale, e bine sa fie retrimisa la Comisie ca sa se dezbata mai bine legea.Ioan Cupa, deputat PMP - Grupul PMP va vota impotriva retrimiterii".Comisia pentru munca a adoptat marti raport pentru respingerea ordonantei de urgenta care vizeaza cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. Camera Deputatilor urmeaza sa voteze decizional proiectul de lege.