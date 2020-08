PNL ar putea sa nu mai sesizeze CCR privind motiunea de cenzura. Virgil Guran: "Deocamdata se discuta orice varianta"

Intrebat miercuri la Antena 3 daca este adevarat ca pana la finalul sesiunii extraordinare PNL nu mai face sesizare la CCR si daca a fost discutat acest lucru in partid, Virgil Guran a raspuns: "Da, s-a discutat acest lucru in partid, dar va trebui sa vedem ce are de gand sa faca PSD , dupa care vom actiona ca atare. Asa cum am spus intotdeauna, noi suntem intr-o perioada foarte grea si ne intereseaza ca trebuie sa guvernam si avem multe lucruri de rezolvat. Vom vedea ce hotaraste PSD si, in functie de ce miscare face, vom reactiona si noi".Liberalul a adaugat ca ideea de a bullversa echilibrul guvernarii in aceasta perioada de pandemie, printr-o motiune de cenzura, nu este buna."Dupa parerea noastra e neconstitutional, pentru ca se spune ca o singura data pe sesiune. Si asta e adevarat ca nu spune care sesiune si atunci ar trebui sa decida CCR. Sa vedem. Inca nu s-a anuntat oficial ca nu se va merge la Curte. Deocamdata se discuta orice varianta care este benefica pentru o guvernare care este absolut necesara. Ideea de a bulversa in momentele grele echilibrul care s-a creat cat de cat in Romania, nu cred ca este o idee buna", a conchis Guran, la Antena 3.Purtatorul de cuvant al PSD Lucian Romascanu a declarat ca un nou CEx al partidului va avea loc vineri, unde va fi stabilit si calendarul pentru votarea motiunii de cenzura si ramane de vazut daca ea va fi votata pana la finalul lunii august. Ludovic Orban a afirmat ca analizeaza posibilitate sa sesizeze un conflict juridic de natura constitutionala la CCR in legatura cu depunerea motiunii de cenzura in vacanta parlamentara. Premierul a adaugat ca in 30 de ani nu a exista asa ceva si anume depunerea unei motiuni de cenzura in vacanta parlamentara.Premierul a avut in acest sens o intalnire marti cu parlamentarii PNL.Motiunea de cenzura va fi citita in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului de joi, de la ora 12.00.